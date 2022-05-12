ЗСД Фонтанка Фест: как найти своего веломаршала

Яркое и праздничное действо — велопарад в рамках ЗСД Феста — завершится субботним вечером, 21 мая, на набережной реки Екатерингофка. Почти 10 тысяч велосипедистов съедут с трассы ЗСД и окажутся в полночь в районе Обводного канала Петербурга. Для многих это может стать ситуацией стресса. Как же сделать так, чтобы приподнятое «фестивальное» настроение не сменилось мрачными размышлениями на тему «а куда теперь ехать»?

Поделиться Поделиться





Мы советуем накануне старта подыскать с помощью навигатора безопасный маршрут и при движении придерживаться его. Обязательно наличие на велосипеде переднего и заднего фонариков, светоотражателей — без них ваш велосипед ночью будет невидим. Желательно иметь шлем безопасности. Тем, кто плохо ориентируется в городе и кому нужна помощь в движении по мегаполису, помогут веломаршалы. Это специально подготовленные люди, которые будут ждать вас на финише велопарада, у Екатерингофского канала, и помогут доехать безопасно в разные районы города. Вам надо найти тех, с кем из них вам по пути, а дальше останется только держаться поближе к группе, которую они поведут.

Кстати, некоторые веломаршалы помогают не только добраться домой от точки финиша, но и прибыть к месту старта из разных районов Петербурга.

Найти веломаршалов можно по оранжевым жилеткам, типа тех, какие вы видите на заставке к посту.

Следить за изменениями и дополнениями в работе веломаршалов нужно в специальной группе во ВКонтакте «Доставка до ЗСД-феста и обратно» - https://vk.com/dostavkazsd. Пожалуйста, ознакомьтесь с маршрутом и временем выезда до старта.



Ниже публикуем ссылки на страницы уже готовых маршрутов, контактными данными веломаршалов и временем отправки группы. Держать контакт с веломаршалами надо через эти страницы. Все эти данные могут и обновляться и дополняться, поэтому следите за изменениями.



И еще. Важно понимать, что веломаршалы - это наши волонтеры, они добровольно вызвались помочь людям в необычной ситуации. Отнеситесь к ним соответственно.



Итак, маршруты.



Богатырский проспект (от финиша до старта) - @cj_doooh - 1 чел.

https://vk.com/topic-182432287_48845903

— До Богатырского - старт 23:00



Невский район (туда и обратно) - @antonprem - 1 чел.

https://vk.com/topic-182432287_48468651

