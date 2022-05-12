    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    4 м/с, зап

    746мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест: как найти своего веломаршала

    183
    обсудить

    Яркое и праздничное действо — велопарад в рамках ЗСД Феста — завершится субботним вечером, 21 мая, на набережной реки Екатерингофка. Почти 10 тысяч велосипедистов съедут с трассы ЗСД и окажутся в полночь в районе Обводного канала Петербурга. Для многих это может стать ситуацией стресса. Как же сделать так, чтобы приподнятое «фестивальное» настроение не сменилось мрачными размышлениями на тему «а куда теперь ехать»?

    ПоделитьсяПоделиться

    Мы советуем накануне старта подыскать с помощью навигатора безопасный маршрут и при движении придерживаться его. Обязательно наличие на велосипеде переднего и заднего фонариков, светоотражателей — без них ваш велосипед ночью будет невидим. Желательно иметь шлем безопасности.

    Тем, кто плохо ориентируется в городе и кому нужна помощь в движении по мегаполису, помогут веломаршалы. Это специально подготовленные люди, которые будут ждать вас на финише велопарада, у Екатерингофского канала, и помогут доехать безопасно в разные районы города. Вам надо найти тех, с кем из них вам по пути, а дальше останется только держаться поближе к группе, которую они поведут.

    Кстати, некоторые веломаршалы помогают не только добраться домой от точки финиша, но и прибыть к месту старта из разных районов Петербурга.
    Найти веломаршалов можно по оранжевым жилеткам, типа тех, какие вы видите на заставке к посту.
    Следить за изменениями и дополнениями в работе веломаршалов нужно в специальной группе во ВКонтакте «Доставка до ЗСД-феста и обратно» - https://vk.com/dostavkazsd. Пожалуйста, ознакомьтесь с маршрутом и временем выезда до старта.

    Ниже публикуем ссылки на страницы уже готовых маршрутов, контактными данными веломаршалов и временем отправки группы. Держать контакт с веломаршалами надо через эти страницы. Все эти данные могут и обновляться и дополняться, поэтому следите за изменениями.

    И еще. Важно понимать, что веломаршалы - это наши волонтеры, они добровольно вызвались помочь людям в необычной ситуации. Отнеситесь к ним соответственно.

    Итак, маршруты.

    Богатырский проспект (от финиша до старта) - @cj_doooh - 1 чел.
    https://vk.com/topic-182432287_48845903

    — До Богатырского - старт 23:00

    Невский район (туда и обратно) - @antonprem - 1 чел.
    https://vk.com/topic-182432287_48468651

    — До ЗСД Феста - старт 17:30

    — Обратно - старт 23:30

    Проспект Ветеранов (только обратно) - @foboss90 @dtsvetkov70 - 2 чел.
    https://vk.com/topic-182432287_48837981

    — До Ветеранов - старт 23:00

    Сосновка (туда и обратно) - @dmabr @id3691909 @id451973843 - 3 чел.
    https://vk.com/topic-182432287_48792211

    — До ЗСД Феста - старт 19:30

    — Обратно - старт 23:00

    Васильевский остров (туда и обратно) - @belgarion + @tatyan_off - 2 чел.
    https://vk.com/topic-182432287_48835167

    — До ЗСД Феста - старт 18:30

    — Обратно - старт 23:00

    Парк Интернационалистов (туда и обратно) - @lucid_lynx @lzahead @rybakova_anuta - 3 чел.
    https://vk.com/topic-182432287_48695891

    — До ЗСД Феста - старт 18:30

    — Обратно - старт 23:00

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close