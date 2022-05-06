Минкульт назвал фейком документ о мобилизации

В Министерстве культуры РФ в разговоре с «Фонтанкой» назвали фейком распространяющийся в соцсетях приказ от имени замминистра Сергея Обрывалина «О предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях грядущей всеобщей мобилизации».



Отметим, что приказ хоть и опубликован изначально на портале gov.ru, но в папке feedback files, куда посетители сайта могут залить документы через форму обратной связи.



О том, что никакой мобилизации в России не планируется, за последние дни говорили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

