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    Минкульт назвал фейком документ о мобилизации

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    13 комментариев

    В Министерстве культуры РФ в разговоре с «Фонтанкой» назвали фейком распространяющийся в соцсетях приказ от имени замминистра Сергея Обрывалина «О предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях грядущей всеобщей мобилизации».

    Отметим, что приказ хоть и опубликован изначально на портале gov.ru, но в папке feedback files, куда посетители сайта могут залить документы через форму обратной связи.

    О том, что никакой мобилизации в России не планируется, за последние дни говорили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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    Комментарии (13)

    Денеб
    Ну раз назвали фейком, значит точно будет.....
    dragvs
    Что с фрегатом Адмирал Макаров случилось?
    dragvs
    Вероломное нападение на Украину это тоже фейк?
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