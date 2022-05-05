«Нет, нет, нет». Володин заявил, что мобилизации в России не будет

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опроверг слухи о грядущей мобилизации в России. Заявление он сделал 5 мая в интервью радиостанции «Комсомольская правда».



«Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», — таков был ответ Володина на вопрос о мобилизации, цитирует ТАСС.



Напомним, что слухи о грядущей мобилизации в России курсируют уже более 2 месяцев. Происходит это несмотря на то, что президент Владимир Путин исключил участие в специальной военной операции резервистов и срочников. Кремль неоднократно комментировал ситуацию. В последний раз — 4 мая, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы о мобилизации «неправдой» и «чушью».

