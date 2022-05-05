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    «Нет, нет, нет». Володин заявил, что мобилизации в России не будет

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    34 комментария

    Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опроверг слухи о грядущей мобилизации в России. Заявление он сделал 5 мая в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

    «Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», — таков был ответ Володина на вопрос о мобилизации, цитирует ТАСС.

    Напомним, что слухи о грядущей мобилизации в России курсируют уже более 2 месяцев. Происходит это несмотря на то, что президент Владимир Путин исключил участие в специальной военной операции резервистов и срочников. Кремль неоднократно комментировал ситуацию. В последний раз — 4 мая, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы о мобилизации «неправдой» и «чушью».

    О том, что такое мобилизация, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (34)

    VKuser279092
    "Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что пока не будет принято решение о внеблоковом и безъядерном статусе Украины, то Россия не сможет чувствовать себя в безопасности. Соответствующее заявление он сделал в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда», передает ТАСС. По словам политика, специальная военная операция на Украине нацелена на то, чтобы обеспечить безопасность российских граждан, как живущих в РФ, так и на территории ДНР и ЛНР, «обеспечить мир в будущем и возможность стране развиваться». При этом он указал, что предложения российской стороны о том, чтобы Украина стала безъядерной и внеблоковой страной отвергнуты. «Пока не будет такое решение принято, мы не можем себя чувствовать в безопасности», сказал Володин." 16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон № 248/94-ВР «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года», согласно которому Украина присоединялась к ДНЯО в статусе безъядерного государства.
    Penetrator9000
    Ясно, понятно, значит готовимся
    OttoVonNasmorck
    Мобилизованным будут выдавать диваны? Или со своим приходить?
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