Куда пойти 6–10 мая: День Победы, поля цветов в Ботаническом, гонки яхт и фильмы о горечи

День Победы в этом году отмечают особенно шумно. В гиде по длинным майским мы собрали не только официальную часть празднования — от парада до ночного салюта, но и события куда более камерные. Показы советской классики (например, «Летят журавли»), выставка портретов ветерана, которые должны были быть показаны ещё в 1940-х, но сгорели, фестиваль цветов в Ботаническом или же лекции о медицине: всё это, надеемся, поможет найти опоры.
В День Победы
Главное — на Невском и на Дворцовой
9 мая, 0+
Основная программа в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся с парада на Дворцовой площади. Техника двинется в 10:00. В 14:30 по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади на ретроавтомобилях торжественно проедут ветераны. В 15:00 начнётся акция «Бессмертный полк», а к 16:00 — концерт на Дворцовой площади. В этом году главными гостями станут Сергей Безруков и Василий Герелло.
Огонь и салют — у Невы
9 мая, 0+
Ростральные колонны будут символически гореть с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00. Кульминация празднования — салют над Невой. Артиллерийские залпы должны прозвучать в 22:00 со стороны Петропавловской крепости.
В Михайловском — музыка и ретростиль
9 мая, 12:00, 0+
Большая праздничная программа развернётся в Михайловском саду. На одной из площадок там пройдёт показ мод в стиле 1940-х годов от клуба винтажного стиля «Ретроспектива». По подиуму модели пройдут под ретро. На сцене у здания Русского музея запланирован концерт «В городском саду играет». За музыку тут отвечает духовой оркестр, ансамбль песни и танца «Белые ночи», ансамбль жестового пения «Поющие руки» и детские коллективы.
Увидеть и узнать новое
О малоизвестных героях — через рассказы
6 мая, 15:30, 12+
В Этнографическом музее запустили тематическую экскурсию «С чего начинается Родина». Ведущие расскажут о героях Великой Отечественной войны различных национальностей и о том, что они сделали.
У Капеллы сыграют в полдень
8 мая, 12:00, 0+
С начала мая каждое воскресенье после выстрела пушки в Петропавловской крепости на балконе Академической капеллы и во дворе выступают музыканты в исторических костюмах. Участники проекта «Императорский полдень» играют отрывки музыки разных эпох. Традицию будут соблюдать весь туристский сезон.
О военной медицине — на бесплатной экскурсии
9 мая, 16:00, 6+
Экскурсоводы Военно-медицинского музея запустили специальный цикл экскурсий о врачах на войне. На одной из встреч — «Медицина Великой Победы» — будут говорить о том, как спасали раненых на поле боя, что делали, чтобы выходить выживших в лагерях, чем лечили в осажденном Ленинграде и как останавливали эпидемии. Бесплатно, но нужна регистрация. Будут и другие экскурсии, о них лучше всего узнать заранее в социальных сетях музея.
Портреты «о человечности» показывают спустя годы
До 9 мая, 0+
Художник Владимир Соколов многие годы рисовал портреты, и помимо классических техник, использовал методику авторскую, так называемую «литомонотипию». Мастер делал литографские отпечатки на дереве, а поверх разукрашивал работу темперой, углем или фломастером. Первая его выставка должна была пройти ещё в 1941 году в городе Белостоке. Но в результате бомбардировки погибло всё: и работы, и семья Соколова. Самого художника не стало в 1991 году, но его друзья восстановили историческую справедливость. Лучшие его картины не тему человечности «Мир нужен всем» теперь выставляются в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
Выдохнуть и оглядеться вокруг
«Матрица мира» обнажилась в «Борее»
До 28 мая, 12+
«Мир так красив, что просто делать его копию для меня не имеет смысла, а вот передать его музыку, его матрицу, его движение мне важно», — говорит художница и сценограф Екатерина Злая, чья инсталляция «Цвет. Свет. Тишина» начинает работу в галерее «Борей». Она сотрудничала с Театром Нации, театром «Практика», была художником церемонии «Золотая Маска: 20 лет». На петербургской экспозиции через рисунки автора зритель перенесётся на бесконечные поля, окажется в чаще и увидит небо в самые тихие, предрассветные часы.
Яхтсмены покажут чудеса скорости
7–9 мая, 0+
Десятки яхт соревнуются в скорости и маневренности в дни Майской регаты на Петровской косе. Чтобы гонщики не мешали друг другу, четыре дистанции выставят чуть севернее Петровского фарватера. Такие соревнования — красивое зрелище: белые паруса видно издалека.
Ботанический сад погрузит в цвета и цветы
7–8 мая, 0+
Жёлтая форзиция, лиловые рододендроны, синие пролески, малиновые кандыки, пушистые белые прострелы, красные тюльпаны — палитра Ботанического сада к лету становится всё разнообразнее. Сотрудники ждут, что уже на этих выходных распустится сакура. Всем желающим застать красоту в парке стоит не пропустить двухдневный фестиваль «Торжествуй, зелёный май». На нём же заработает мини-выставка «Мы — не пальмы!». Она о растениях, в том числе и домашних, которые ошибочно причисляют к этому виду.
Вкусовые эксперименты — на берегу
7–8 мая, 18+
Финский залив, джаз, свинг и литры крафта: клуб «Морзе» рискует на пару дней превратиться в площадку, куда приходят не только за музыкой, но за вкусовыми экспериментами. Точка принимает Saint-Petersburg Craft Event, где угощают нестандартными авторскими напитками: элями, стаутами, лагерами. Некоторые сорта пива были сварены специально для фестиваля. В качестве закуски — корюшка.
В театрах
«Зори здесь тихие» как опера в Мариинском
8 мая, 19:00, 6+
В Концертном зале Мариинского театра дают оперу «Зори здесь тихие» с музыкой и либретто Кирилла Молчанова по одноименной военной повести Бориса Васильева. Это произведение показывают только по поводам. Партию старшины Васкова исполняет бас Андрей Серов, девушек-зенитчиц — меццо-сопрано Надежда Сердюк и Екатерина Сергеева, сопрано Наталья Павлова и Маргарита Иванова.
В Ленсовета — комедия с поздним рождением
7–8 мая, 16+
Спектакль Бориса Павловича «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» продолжает безумный аттракцион, придуманный автором одноимённого юмористического романа Лоренса Стерна. Своего рода классика XVIII века. И в книге, и на сцене повествование о жизни маленького мальчика то и дело прерывается разговорами его родственников, а сам герой рождается чуть ли не в середине истории. Одну из главных ролей в театре имени Ленсовета исполняет заслуженный артист России Александр Новиков.
«Живи и помни» — в «Мастерской»
9 мая, 19:30, 16+
Повесть Валентина Распутина «Живи и помни» режиссёр Григорий Козлов ставит в театре «Мастерская» «как поэму, как песню, как русский плач». Творческая команда, работавшая над постановкой, в синопсисе к спектаклю называет первоисточник «одной из самых страшных советских книг о войне». Солдат мечтает лишь ненадолго вернуться в родные места перед очередной отправкой на фронт, непреднамеренно становится дезертиром и понимает, что выхода нет. Остаётся только скрываться. О том, что он дома, знает только его жена Настёна.
«Черное зеркало» отразит жизнь и зависимости
7 мая, 12:00, 8 мая, 19:15, 10+
Из сплава магии и фокусов, «адаптированных под гаджеты», шоумен Александр Магу получил спектакль абсолютно новой формации — иллюзионное шоу «Чёрное зеркало». Название не зря перекликается с одноимённым шоу о будущем человечества: ведущий затронет тему роботизации и «умных машин» и покажет, насколько на самом деле все мы уже сейчас зависим от мировой сети. Говорить со зрителем при помощи фокусов и аллюзий Магу будет в театре «Легенда». Главная тема вечера — люди ли управляют жизнью или ей руководит современная техника.
Фигуристы покажут шоу с советской классикой
7 мая, 17:00, 6+
Известные фигуристы — участники Олимпиады, шоу «Ледниковый период» — привезли в Петербург шоу на льду «Любимые песни о главном». Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Софья Самодурова и другие спортсмены выйдут в шоу Ильи Авербуха под песни «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Синенький платочек», «Журавли» и другую классику советского времени. Часть песен вживую исполнят приглашённые артисты.
Послушать музыку
Билли Новик возьмётся за Летова
6 мая, 20:00, 18+
Билли Новик в эту пятницу выйдет на сцену концертного клуба Время N с программой «Песни Егора Летова». Музыкант считает такие встречи с фанатами хорошей возможностью встряхнуться и «прожить заново» все значимые песни любимой многими группы. Говоря о фаворитах и творчестве «Гражданской обороны», Новик неизменно называет «Русское поле экспериментов» — объёмный эпический стих о стране и вечности, что «пахнет нефтью».
Песни станут мостиком в прошлое
6–7 мая, 11:30 и 14:00, 6+
Три десятка песен советских времён стали основой концерта «В начале мая» в Театре музыкальной комедии. В программу включены «Простите пехоте» Булата Окуджавы, «Песенка военных корреспондентов» и «Катюша» Матвея Блантера, «Случайный вальс» Марка Фрадкина, «Песня о далёкой родине» Микаэля Таривердиева и многое другое.
В Филармонию — слушать знакомое
9 мая, 19:00, 12+
Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением Никиты Игнатова, а также певцы Ирина Корчуганова и Антон Петряев тоже выступают с праздничным концертом. В программе в Большом зале Филармонии — мелодии военных лет. Начнут с «Победного марша» и «Марша «Варяг» Павла Иванова-Радкевича, а завершат «Днем Победы» Давида Тухманова.
На экране
«Иваново детство» — в «Родине»
6 мая, 19:00, 12+
Ретроспективу Андрея Тарковского в «Родине» продолжают «Ивановым детством» — фильмом-обладателем главной награды Венецианского кинофестиваля 1962 года. Маму и сестру 12-летнего мальчика убивают враги, отец гибнет на фронте, и ребенок вынужден примкнуть к партизанам.
«Аврора» тоже берёт Тарковским
8 мая, 12+
Фильмы Тарковского показывают и в «Авроре». «Андрея Рублёва» получится посмотреть в 20:40 8 мая, «Жертвоприношение» — последний фильм мастера, демонстрируемый на шведском языке с русскими субтитрами, — на следующий день в 21:00.
«Летят журавли» — вновь на экране
8 и 9 мая, 12+
Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года и одна из самых красиво снятых лент о военных годах, по мнению многих критиков, — фильм «Летят журавли». Картину Михаила Калатозова традиционно возвращают в ограниченный прокат на весенние праздники: сеансы пройдут в «Авроре» в 13:00 8 мая и в 17:00 9 мая.
Герой Никулина окунётся в жизнь без войны
7 мая, 20:00, 12+
«Двадцать дней без войны» — на большом экране в «Родине». В картине Алексея Германа главные роли исполняют Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Герой Никулина — корреспондент, который заезжает в Ташкент, сталкивается с жизнью вне фронта и буквально за несколько дней успевает пережить большую любовь.
«Белорусский вокзал» научит прощаться
9 мая, 19:00, 12+
Ну а герои «Белорусского вокзала» расстаются в 1945 году и встречаются спустя четверть века на похоронах боевого товарища. Советскую классику, снятую Андреем Смирновым, на майских праздниках показывают в «Авроре».
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»