Куда пойти 6–10 мая: День Победы, поля цветов в Ботаническом, гонки яхт и фильмы о горечи

День Победы в этом году отмечают особенно шумно. В гиде по длинным майским мы собрали не только официальную часть празднования — от парада до ночного салюта, но и события куда более камерные. Показы советской классики (например, «Летят журавли»), выставка портретов ветерана, которые должны были быть показаны ещё в 1940-х, но сгорели, фестиваль цветов в Ботаническом или же лекции о медицине: всё это, надеемся, поможет найти опоры.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В День Победы

Главное — на Невском и на Дворцовой 9 мая, 0+

Основная программа в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся с парада на Дворцовой площади. Техника двинется в 10:00. В 14:30 по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади на ретроавтомобилях торжественно проедут ветераны. В 15:00 начнётся акция «Бессмертный полк», а к 16:00 — концерт на Дворцовой площади. В этом году главными гостями станут Сергей Безруков и Василий Герелло.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Огонь и салют — у Невы

9 мая, 0+

Ростральные колонны будут символически гореть с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00. Кульминация празднования — салют над Невой. Артиллерийские залпы должны прозвучать в 22:00 со стороны Петропавловской крепости.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В Михайловском — музыка и ретростиль 9 мая, 12:00, 0+

Большая праздничная программа развернётся в Михайловском саду. На одной из площадок там пройдёт показ мод в стиле 1940-х годов от клуба винтажного стиля «Ретроспектива». По подиуму модели пройдут под ретро. На сцене у здания Русского музея запланирован концерт «В городском саду играет». За музыку тут отвечает духовой оркестр, ансамбль песни и танца «Белые ночи», ансамбль жестового пения «Поющие руки» и детские коллективы.

Увидеть и узнать новое

О малоизвестных героях — через рассказы 6 мая, 15:30, 12+

В Этнографическом музее запустили тематическую экскурсию «С чего начинается Родина». Ведущие расскажут о героях Великой Отечественной войны различных национальностей и о том, что они сделали.

У Капеллы сыграют в полдень

8 мая, 12:00, 0+

С начала мая каждое воскресенье после выстрела пушки в Петропавловской крепости на балконе Академической капеллы и во дворе выступают музыканты в исторических костюмах. Участники проекта «Императорский полдень» играют отрывки музыки разных эпох. Традицию будут соблюдать весь туристский сезон.



О военной медицине — на бесплатной экскурсии 9 мая, 16:00, 6+

Экскурсоводы Военно-медицинского музея запустили специальный цикл экскурсий о врачах на войне. На одной из встреч — «Медицина Великой Победы» — будут говорить о том, как спасали раненых на поле боя, что делали, чтобы выходить выживших в лагерях, чем лечили в осажденном Ленинграде и как останавливали эпидемии. Бесплатно, но нужна регистрация. Будут и другие экскурсии, о них лучше всего узнать заранее в социальных сетях музея.



Портреты «о человечности» показывают спустя годы До 9 мая, 0+

Художник Владимир Соколов многие годы рисовал портреты, и помимо классических техник, использовал методику авторскую, так называемую «литомонотипию». Мастер делал литографские отпечатки на дереве, а поверх разукрашивал работу темперой, углем или фломастером. Первая его выставка должна была пройти ещё в 1941 году в городе Белостоке. Но в результате бомбардировки погибло всё: и работы, и семья Соколова. Самого художника не стало в 1991 году, но его друзья восстановили историческую справедливость. Лучшие его картины не тему человечности «Мир нужен всем» теперь выставляются в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.



Выдохнуть и оглядеться вокруг

«Матрица мира» обнажилась в «Борее» До 28 мая, 12+

«Мир так красив, что просто делать его копию для меня не имеет смысла, а вот передать его музыку, его матрицу, его движение мне важно», — говорит художница и сценограф Екатерина Злая, чья инсталляция «Цвет. Свет. Тишина» начинает работу в галерее «Борей». Она сотрудничала с Театром Нации, театром «Практика», была художником церемонии «Золотая Маска: 20 лет». На петербургской экспозиции через рисунки автора зритель перенесётся на бесконечные поля, окажется в чаще и увидит небо в самые тихие, предрассветные часы.



Фото: Екатерина Злая / галерея «Борей» Поделиться Поделиться





Яхтсмены покажут чудеса скорости 7–9 мая, 0+

Десятки яхт соревнуются в скорости и маневренности в дни Майской регаты на Петровской косе. Чтобы гонщики не мешали друг другу, четыре дистанции выставят чуть севернее Петровского фарватера. Такие соревнования — красивое зрелище: белые паруса видно издалека.



Ботанический сад погрузит в цвета и цветы 7–8 мая, 0+

Жёлтая форзиция, лиловые рододендроны, синие пролески, малиновые кандыки, пушистые белые прострелы, красные тюльпаны — палитра Ботанического сада к лету становится всё разнообразнее. Сотрудники ждут, что уже на этих выходных распустится сакура. Всем желающим застать красоту в парке стоит не пропустить двухдневный фестиваль «Торжествуй, зелёный май». На нём же заработает мини-выставка «Мы — не пальмы!». Она о растениях, в том числе и домашних, которые ошибочно причисляют к этому виду.



Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





Вкусовые эксперименты — на берегу 7–8 мая, 18+

Финский залив, джаз, свинг и литры крафта: клуб «Морзе» рискует на пару дней превратиться в площадку, куда приходят не только за музыкой, но за вкусовыми экспериментами. Точка принимает Saint-Petersburg Craft Event, где угощают нестандартными авторскими напитками: элями, стаутами, лагерами. Некоторые сорта пива были сварены специально для фестиваля. В качестве закуски — корюшка.

В театрах

«Зори здесь тихие» как опера в Мариинском 8 мая, 19:00, 6+

В Концертном зале Мариинского театра дают оперу «Зори здесь тихие» с музыкой и либретто Кирилла Молчанова по одноименной военной повести Бориса Васильева. Это произведение показывают только по поводам. Партию старшины Васкова исполняет бас Андрей Серов, девушек-зенитчиц — меццо-сопрано Надежда Сердюк и Екатерина Сергеева, сопрано Наталья Павлова и Маргарита Иванова.

В Ленсовета — комедия с поздним рождением 7–8 мая, 16+

Спектакль Бориса Павловича «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» продолжает безумный аттракцион, придуманный автором одноимённого юмористического романа Лоренса Стерна. Своего рода классика XVIII века. И в книге, и на сцене повествование о жизни маленького мальчика то и дело прерывается разговорами его родственников, а сам герой рождается чуть ли не в середине истории. Одну из главных ролей в театре имени Ленсовета исполняет заслуженный артист России Александр Новиков.



«Живи и помни» — в «Мастерской» 9 мая, 19:30, 16+

Повесть Валентина Распутина «Живи и помни» режиссёр Григорий Козлов ставит в театре «Мастерская» «как поэму, как песню, как русский плач». Творческая команда, работавшая над постановкой, в синопсисе к спектаклю называет первоисточник «одной из самых страшных советских книг о войне». Солдат мечтает лишь ненадолго вернуться в родные места перед очередной отправкой на фронт, непреднамеренно становится дезертиром и понимает, что выхода нет. Остаётся только скрываться. О том, что он дома, знает только его жена Настёна.

«Черное зеркало» отразит жизнь и зависимости 7 мая, 12:00, 8 мая, 19:15, 10+

Из сплава магии и фокусов, «адаптированных под гаджеты», шоумен Александр Магу получил спектакль абсолютно новой формации — иллюзионное шоу «Чёрное зеркало». Название не зря перекликается с одноимённым шоу о будущем человечества: ведущий затронет тему роботизации и «умных машин» и покажет, насколько на самом деле все мы уже сейчас зависим от мировой сети. Говорить со зрителем при помощи фокусов и аллюзий Магу будет в театре «Легенда». Главная тема вечера — люди ли управляют жизнью или ей руководит современная техника.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Фигуристы покажут шоу с советской классикой 7 мая, 17:00, 6+

Известные фигуристы — участники Олимпиады, шоу «Ледниковый период» — привезли в Петербург шоу на льду «Любимые песни о главном». Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Софья Самодурова и другие спортсмены выйдут в шоу Ильи Авербуха под песни «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Синенький платочек», «Журавли» и другую классику советского времени. Часть песен вживую исполнят приглашённые артисты.



Фото: Елена Бледных Поделиться Поделиться





Послушать музыку

Билли Новик возьмётся за Летова 6 мая, 20:00, 18+

Билли Новик в эту пятницу выйдет на сцену концертного клуба Время N с программой «Песни Егора Летова». Музыкант считает такие встречи с фанатами хорошей возможностью встряхнуться и «прожить заново» все значимые песни любимой многими группы. Говоря о фаворитах и творчестве «Гражданской обороны», Новик неизменно называет «Русское поле экспериментов» — объёмный эпический стих о стране и вечности, что «пахнет нефтью».

Песни станут мостиком в прошлое 6–7 мая, 11:30 и 14:00, 6+

Три десятка песен советских времён стали основой концерта «В начале мая» в Театре музыкальной комедии. В программу включены «Простите пехоте» Булата Окуджавы, «Песенка военных корреспондентов» и «Катюша» Матвея Блантера, «Случайный вальс» Марка Фрадкина, «Песня о далёкой родине» Микаэля Таривердиева и многое другое.



В Филармонию — слушать знакомое 9 мая, 19:00, 12+

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением Никиты Игнатова, а также певцы Ирина Корчуганова и Антон Петряев тоже выступают с праздничным концертом. В программе в Большом зале Филармонии — мелодии военных лет. Начнут с «Победного марша» и «Марша «Варяг» Павла Иванова-Радкевича, а завершат «Днем Победы» Давида Тухманова.

На экране

«Иваново детство» — в «Родине» 6 мая, 19:00, 12+

Ретроспективу Андрея Тарковского в «Родине» продолжают «Ивановым детством» — фильмом-обладателем главной награды Венецианского кинофестиваля 1962 года. Маму и сестру 12-летнего мальчика убивают враги, отец гибнет на фронте, и ребенок вынужден примкнуть к партизанам.



Фото: Кадр из фильма «Иваново детство» Поделиться Поделиться





«Аврора» тоже берёт Тарковским 8 мая, 12+

Фильмы Тарковского показывают и в «Авроре». «Андрея Рублёва» получится посмотреть в 20:40 8 мая, «Жертвоприношение» — последний фильм мастера, демонстрируемый на шведском языке с русскими субтитрами, — на следующий день в 21:00.

«Летят журавли» — вновь на экране 8 и 9 мая, 12+

Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года и одна из самых красиво снятых лент о военных годах, по мнению многих критиков, — фильм «Летят журавли». Картину Михаила Калатозова традиционно возвращают в ограниченный прокат на весенние праздники: сеансы пройдут в «Авроре» в 13:00 8 мая и в 17:00 9 мая.

Герой Никулина окунётся в жизнь без войны 7 мая, 20:00, 12+

«Двадцать дней без войны» — на большом экране в «Родине». В картине Алексея Германа главные роли исполняют Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Герой Никулина — корреспондент, который заезжает в Ташкент, сталкивается с жизнью вне фронта и буквально за несколько дней успевает пережить большую любовь.

Фото: Кадр из фильма «Двадцать дней без войны» Поделиться Поделиться





«Белорусский вокзал» научит прощаться 9 мая, 19:00, 12+

Ну а герои «Белорусского вокзала» расстаются в 1945 году и встречаются спустя четверть века на похоронах боевого товарища. Советскую классику, снятую Андреем Смирновым, на майских праздниках показывают в «Авроре».

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

