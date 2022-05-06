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    Фестиваль Saint-Petersburg Craft Event порадует джазом и роком на заливе

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    После затяжной пандемии в нашу жизнь постепенно возвращаются фестивали. Одной из первых ласточек в этом году станет Saint-Petersburg Craft Event. Мероприятие пройдет 7–8 мая в клубе «Морзе». (18+)

    Фото: vk.com/spbcraftevent
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    Saint-Petersburg Craft Event — это, как видно из названия, фестиваль, посвященный крафтовому пиву, но не только пенным напитком будут радовать гостей. В программе также игры и музыка, на которую мы хотим обратить особое внимание. Создавать настроение в течение двух дней будут 7 коллективов, среди которых лидер Billy’s Band Билли Новик и его сайд-проект St.Petersburg Jazz Active, группы «Добраночь», «Саша и Сирожа», Orchestra Beat и другие. Словом, ожидается много джаза, рока и рокабилли.

    Чтобы составить представление о том, что вас ждет, предлагаем посмотреть выступление группы «Добраночь» в эфире «Фонтанки» в рамках акции #минусвирус.

    Что до Билли Новика, то ранее мы уже рассказывали о том, насколько этот музыкант любит параллельные со своей основной группой проекты. St.Petersburg Jazz Active — один из них. Новик собрал петербургских джазменов в одну группу и вместе с ними исполняет свои любимые джазовые композиции. Получается прекрасно.

    Подробности на официальных ресурсах фестиваля.

    Фото: vk.com/spbcraftevent
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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/spbcraftevent
    Фото: vk.com/spbcraftevent

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