Фестиваль Saint-Petersburg Craft Event порадует джазом и роком на заливе

После затяжной пандемии в нашу жизнь постепенно возвращаются фестивали. Одной из первых ласточек в этом году станет Saint-Petersburg Craft Event. Мероприятие пройдет 7–8 мая в клубе «Морзе». (18+)
Saint-Petersburg Craft Event — это, как видно из названия, фестиваль, посвященный крафтовому пиву, но не только пенным напитком будут радовать гостей. В программе также игры и музыка, на которую мы хотим обратить особое внимание. Создавать настроение в течение двух дней будут 7 коллективов, среди которых лидер Billy’s Band Билли Новик и его сайд-проект St.Petersburg Jazz Active, группы «Добраночь», «Саша и Сирожа», Orchestra Beat и другие. Словом, ожидается много джаза, рока и рокабилли.
Чтобы составить представление о том, что вас ждет, предлагаем посмотреть выступление группы «Добраночь» в эфире «Фонтанки» в рамках акции #минусвирус.
Что до Билли Новика, то ранее мы уже рассказывали о том, насколько этот музыкант любит параллельные со своей основной группой проекты. St.Petersburg Jazz Active — один из них. Новик собрал петербургских джазменов в одну группу и вместе с ними исполняет свои любимые джазовые композиции. Получается прекрасно.
Подробности на официальных ресурсах фестиваля.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»