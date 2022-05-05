Безруков и Герелло выступят на Дворцовой 9 Мая

Празднование Дня Победы в центре традиционно начнётся с военного парада в 10:00. В нём участвуют около 11 тысяч человек, 77 самолетов и 131 единица техники. На репетициях был замечен новейший ракетный комплекс «Бастион».



В 13:00 начнётся сбор колонн «Бессмертного полка», старт шествия запланирован на 15:00. Предыдущие два года из-за пандемии коронавируса акция перемещалась в онлайн-формат. На этот раз «Полк» возвращается на улицы. Колонна будет нести не только портреты погибших в годы Великой Отечественной, но и растяжку с символом Z. Участники пройдут от площади Александра Невского до Дворцовой, где с их приходом — около 16:00 — начнётся концерт «Песни нашей Победы».

