Безруков и Герелло выступят на Дворцовой 9 Мая

Празднование Дня Победы в центре традиционно начнётся с военного парада в 10:00. В нём участвуют около 11 тысяч человек, 77 самолетов и 131 единица техники. На репетициях был замечен новейший ракетный комплекс «Бастион».
В 13:00 начнётся сбор колонн «Бессмертного полка», старт шествия запланирован на 15:00. Предыдущие два года из-за пандемии коронавируса акция перемещалась в онлайн-формат. На этот раз «Полк» возвращается на улицы. Колонна будет нести не только портреты погибших в годы Великой Отечественной, но и растяжку с символом Z. Участники пройдут от площади Александра Невского до Дворцовой, где с их приходом — около 16:00 — начнётся концерт «Песни нашей Победы».
На сцене в этом году — Сергей Безруков и Василий Герелло, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, актриса Карина Чепурнова и победитель шоу «Голос» Пётр Захаров. За музыку отвечают Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Детский хор радио и телевидения.
Праздничный салют назначен на 22:00. Залпы прозвучат у стен Петропавловской крепости. В прошлом году пуск фейерверков пятидесяти видов 30 холостыми залпами сопроводили артиллерийские орудия Д-44.
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