В Смольном объявили маршрут «Бессмертного полка» в Петербурге

В Петербурге колонна «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая по своему традиционному маршруту — от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Об этом сообщил «культурный» вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Как отметил чиновник Смольного в своём телеграм-канале, сбор участников «Бессмертного полка» начнётся 9 мая в 13:00, старт шествия запланирован на 15:00. Акция завершится праздничным концертом на Дворцовой площади.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 184 памятных мероприятия. С основной программой можно ознакомиться здесь.