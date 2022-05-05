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    В Смольном объявили маршрут «Бессмертного полка» в Петербурге

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    12 комментариев

    В Петербурге колонна «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая по своему традиционному маршруту — от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Об этом сообщил «культурный» вице-губернатор города Борис Пиотровский.

    Как отметил чиновник Смольного в своём телеграм-канале, сбор участников «Бессмертного полка» начнётся 9 мая в 13:00, старт шествия запланирован на 15:00. Акция завершится праздничным концертом на Дворцовой площади.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 184 памятных мероприятия. С основной программой можно ознакомиться здесь.

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    Комментарии (12)

    latronaxe
    Ешь, пей, гуляй, рванина!
    274645134
    Раньше не ходил, но в этом году надо обязательно идти.
    zimirev
    Стыдно как-то идти , а раньше ходил 😞
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