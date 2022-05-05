В параде Победы в Петербурге будут участвовать около 11 тысяч человек. О салюте пока молчат, а московский уже анонсировали

Петербургский парад Победы задействует около 11 тысяч человек, 131 единицу техники и 77 самолетов. Никаких новостей о праздничном салюте пока нет, а столичный уже анонсировали на специальном мультимедийном сайте Минобороны.



«Для проведения праздничного салюта и фейерверка в городе Москве будет привлечено более 70 самоходных пусковых установок, а также более 11 тыс. фейерверочных изделий», – говорится в разделе «Карта проведения артиллерийских салютов».



Всего парады пройдут в 28 городах России: по информации Минобороны, в Москве, Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

