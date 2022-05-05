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    В параде Победы в Петербурге будут участвовать около 11 тысяч человек. О салюте пока молчат, а московский уже анонсировали

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    2 комментария

    Петербургский парад Победы задействует около 11 тысяч человек, 131 единицу техники и 77 самолетов. Никаких новостей о праздничном салюте пока нет, а столичный уже анонсировали на специальном мультимедийном сайте Минобороны.

    «Для проведения праздничного салюта и фейерверка в городе Москве будет привлечено более 70 самоходных пусковых установок, а также более 11 тыс. фейерверочных изделий», – говорится в разделе «Карта проведения артиллерийских салютов».

    Всего парады пройдут в 28 городах России: по информации Минобороны, в Москве, Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на ведомство, в парадах по всей России будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге на параде Победы колонна «Бессмертного полка» будет нести растяжку с буквой Z.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Парад чужой победы......
    xepnuminu
    хорошо хоть в Карелии не будет ничего.
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