В День Победы над Петербургом прогремит праздничный салют

Петербург не останется без праздничного салюта 9 мая. Яркие огни вновь озарят небо над Невой.

Как стало известно «Фонтанке» 5 мая, залпы в честь Дня Победы традиционно раздадутся в 22:00 у Петропавловской крепости.



В прошлом году в течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тысячи изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Пуск фейерверков 30 холостыми залпами сопроводили двенадцать артиллерийских орудий Д-44. Салютовал дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.



Помимо салюта, утром в День Победы на Дворцовой площади состоится военный парад. А по Невскому проспекту пройдет шествие «Бессмертного полка», колонна будет нести растяжку с буквой Z. О том, какие дорожные ограничения ждут город 9 мая, читайте в материале «Фонтанки».