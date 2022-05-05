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    В День Победы над Петербургом прогремит праздничный салют

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    3 комментария

    Петербург не останется без праздничного салюта 9 мая. Яркие огни вновь озарят небо над Невой.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 мая, залпы в честь Дня Победы традиционно раздадутся в 22:00 у Петропавловской крепости.

    В прошлом году в течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тысячи изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Пуск фейерверков 30 холостыми залпами сопроводили двенадцать артиллерийских орудий Д-44. Салютовал дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

    Помимо салюта, утром в День Победы на Дворцовой площади состоится военный парад. А по Невскому проспекту пройдет шествие «Бессмертного полка», колонна будет нести растяжку с буквой Z. О том, какие дорожные ограничения ждут город 9 мая, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    NoName1234
    Вангую: «толпы мигрантов и местных жителей будут в центре, а потом Ф - напишет про это и количестве мусора после них»
    serzh.ferro
    в какую сторону смотреть скажут в этот раз?)
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