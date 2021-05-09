На мосту Бетанкура водители заглушили свои автомобили и встали на аварийке, чтобы насладиться завершающим аккордом праздника Великой Победы.

В течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Пуск фейерверков 30 холостыми залпами сопроводили двенадцать артиллерийских орудий Д-44.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, салютовал дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

Одна сторона Троицкого моста перекрыта, передаёт корреспондент «Фонтанки». Все набережные и мост до конца заполнены зрителями. Пьяных в толпе практически не видно, зато среди гуляющих много семей с детьми.

О том, как провёл 9 мая Петербург — читайте в трансляции «Фонтанки».

