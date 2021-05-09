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Над Петербургом прогремел праздничный салют. Город замер

Праздничный салют в честь Дня Победы озарил небо над Петропавловской крепостью в Петербурге. Первые залпы прогремели в десять вечера 9 мая.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Вечерняя темнота расцвела тысячами огненных искр, осветив десятки корабликов на Неве. Радостные крики зрителей порой заглушали артиллерийские выстрелы.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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На мосту Бетанкура водители заглушили свои автомобили и встали на аварийке, чтобы насладиться завершающим аккордом праздника Великой Победы.

читатель «Фонтанки»

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, салютовал дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

В течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Пуск фейерверков 30 холостыми залпами сопроводили двенадцать артиллерийских орудий Д-44.

Одна сторона Троицкого моста перекрыта, передаёт корреспондент «Фонтанки». Все набережные и мост до конца заполнены зрителями. Пьяных в толпе практически не видно, зато среди гуляющих много семей с детьми.

О том, как провёл 9 мая Петербург — читайте в трансляции «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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