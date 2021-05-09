День Победы в Петербурге. Онлайн-трансляция

Пешие расчёты двинулись по Дворцовой. Изюминкой парада можно считать «коробку» Санкт-Петербургского колледжа милиции. Да-да. Именно милиции.



Интрига на самом деле на троечку. Это частное учебное, которое существует в Петербурге много лет и раньше называлось Санкт-Петербургский полицейский колледж. Год назад учредители сменили название на Академию милиции. Причина не сообщается, но, вероятно, власти обратили внимание на попытку мимикрировать и попросили этого не делать. А сами курсанты этого колледжа уже не первый год участвуют в параде, просто раньше они были включены в «коробки» Юнармии.