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День Победы в Петербурге. Онлайн-трансляция

В режиме реального времени «Фонтанка» рассказывает и показывает, как на Дворцовой площади проходит парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Над Дворцовой полетели вертолеты, впереди - самый крупный транспортник Ми-26. Диктор говорит - "рыцарь неба".

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Детей много не только на трибунах, но и в толпе, причем и самых маленьких тоже. Не посмотрят, так хоть послушают.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Виктор Смирнов/47News

Виктор Смирнов/47News

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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По Дворцовой площади пошла техника. Начинали, конечно, с танка Т-34.

Виктор Смирнов/47News

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Места на ВИП-трибуне распределились так: в центре главная фигура парада командующий ЗВО Александр Журавлев. По левую руку от него спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, по правую - окружной полпред Гуцан, а за ним, с самого краю - губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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С дерева смотреть на парад нельзя, а с лестницы? Во всей толпе пока замечен лишь один человек, догадавшийся взять с собой стремянку. Может сдавать в аренду при случае.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Пешие расчёты двинулись по Дворцовой. Изюминкой парада можно считать «коробку» Санкт-Петербургского колледжа милиции. Да-да. Именно милиции.

Интрига на самом деле на троечку. Это частное учебное, которое существует в Петербурге много лет и раньше называлось Санкт-Петербургский полицейский колледж. Год назад учредители сменили название на Академию милиции. Причина не сообщается, но, вероятно, власти обратили внимание на попытку мимикрировать и попросили этого не делать. А сами курсанты этого колледжа уже не первый год участвуют в параде, просто раньше они были включены в «коробки» Юнармии.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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«Россия - священная наша держава. Россия - великая наша страна», - сообщает военный хор. Перед гимном с речью выступил командующий ЗВО генерал-полковник Журавлев. Площадь почтила погибших минутой молчания.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Высокое и прозаическое рядом. Мимо парада через толпу пытается отчаянно пробиться курьер, работа есть работа. Но маршрут он, конечно, выбрал так себе.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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На Дворцовую площадь вносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Говорит и показывает Санкт-Петербург! Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!

Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Начинаем. Командующий парадом генерал-лейтенант Владимир Кочетков доложил принимающему парад генералу-полковнику Александру Журавлеву о готовности личного состава.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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В Александровском саду замечены первые "верхолазы". Преимущества понятны: обзор и социальная дистанция; издержки - тоже: полицейские оперативно спускают молодых ребят на землю.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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С социальной дистанцией не ладится, как и с масками. Причем в равной мере - и на трибунах, и в толпе со стороны Адмиралтейства.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Съезжаются лучшие люди города (если что, это цитата). Прибыл губернатор, замечен спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Ну и конечно, Михаил Боярский. На трибуне присутствует и младший Тюльпанов.

Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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А нет. Все в порядке. На Дворцовой плотно набились зрители. Традиционно много детей, подтверждающих, что правила существуют не для всех. Каждый год Смольный объясняет, что парад предназначен для ветеранов, плюс пару сотен билетов районные администрации могут раздать подшефным организациям. Но каждый год трибуны оказываются заполнены людьми, явно далекими от ветеранских движений. Передаём привет зрительному залу в Александровском саду.

Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Участники парада проверяют технику и наводят лоск, гости неспеша собираются:

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Станция «Адмиралтейская» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, работает только на выход - сообщает комитет по транспорту.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Традиционно вытаптываются газоны со свежепосаженными тюльпанами. Иначе в сторону моста не пройти - передает корреспондент «Фонтанки» - тротуары уже полностью заняты:

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Сводный военный оркестр занял исходную позицию и проводит «саундчек». Ветеранов рассадили на трибунах. Как отмечает корреспондент «Фонтанки», в этом году на удивление мало народу. К примеру, в 8 утра проход к Дворцовой со стороны Миллионной был практически свободен, хотя в другие годы к полицейским кордонам было не подойти из-за людского скопления.

Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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День Победы сделал Невский пешеходным. Правда, только до Садовой улицы:

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Еще за полтора часа до начала парада Дворцовый проезд со стороны Александровского сада уже был плотно занят людьми:

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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А проход на Невский закрыли от «Адмиралтейской»:

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»
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Незадолго до начала парада с Дворцовой площади увезли один БТР. На всякий случай мы уточнили - он не сломался, это был запасной.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтнка.ру»

В петербургском параде 9 мая участвуют более 4,8 тысяч военнослужащих и 124 единицы боевой техники Западного военного округа, а также кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств. Впервые в составе парадных расчётов - тактические защищённые автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВДа. В воздушной части парада задействованы вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ.

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