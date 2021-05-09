День Победы в Петербурге. Онлайн-трансляция

Над Дворцовой полетели вертолеты, впереди - самый крупный транспортник Ми-26. Диктор говорит - "рыцарь неба".
Детей много не только на трибунах, но и в толпе, причем и самых маленьких тоже. Не посмотрят, так хоть послушают.
Виктор Смирнов/47News
Виктор Смирнов/47News
По Дворцовой площади пошла техника. Начинали, конечно, с танка Т-34.
Виктор Смирнов/47News
Места на ВИП-трибуне распределились так: в центре главная фигура парада командующий ЗВО Александр Журавлев. По левую руку от него спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, по правую - окружной полпред Гуцан, а за ним, с самого краю - губернатор Петербурга Александр Беглов.
С дерева смотреть на парад нельзя, а с лестницы? Во всей толпе пока замечен лишь один человек, догадавшийся взять с собой стремянку. Может сдавать в аренду при случае.
Пешие расчёты двинулись по Дворцовой. Изюминкой парада можно считать «коробку» Санкт-Петербургского колледжа милиции. Да-да. Именно милиции.
Интрига на самом деле на троечку. Это частное учебное, которое существует в Петербурге много лет и раньше называлось Санкт-Петербургский полицейский колледж. Год назад учредители сменили название на Академию милиции. Причина не сообщается, но, вероятно, власти обратили внимание на попытку мимикрировать и попросили этого не делать. А сами курсанты этого колледжа уже не первый год участвуют в параде, просто раньше они были включены в «коробки» Юнармии.
«Россия - священная наша держава. Россия - великая наша страна», - сообщает военный хор. Перед гимном с речью выступил командующий ЗВО генерал-полковник Журавлев. Площадь почтила погибших минутой молчания.
Высокое и прозаическое рядом. Мимо парада через толпу пытается отчаянно пробиться курьер, работа есть работа. Но маршрут он, конечно, выбрал так себе.
На Дворцовую площадь вносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.
Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Говорит и показывает Санкт-Петербург! Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!
Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
Начинаем. Командующий парадом генерал-лейтенант Владимир Кочетков доложил принимающему парад генералу-полковнику Александру Журавлеву о готовности личного состава.
В Александровском саду замечены первые "верхолазы". Преимущества понятны: обзор и социальная дистанция; издержки - тоже: полицейские оперативно спускают молодых ребят на землю.
С социальной дистанцией не ладится, как и с масками. Причем в равной мере - и на трибунах, и в толпе со стороны Адмиралтейства.
Съезжаются лучшие люди города (если что, это цитата). Прибыл губернатор, замечен спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Ну и конечно, Михаил Боярский. На трибуне присутствует и младший Тюльпанов.
А нет. Все в порядке. На Дворцовой плотно набились зрители. Традиционно много детей, подтверждающих, что правила существуют не для всех. Каждый год Смольный объясняет, что парад предназначен для ветеранов, плюс пару сотен билетов районные администрации могут раздать подшефным организациям. Но каждый год трибуны оказываются заполнены людьми, явно далекими от ветеранских движений. Передаём привет зрительному залу в Александровском саду.
Участники парада проверяют технику и наводят лоск, гости неспеша собираются:
Станция «Адмиралтейская» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, работает только на выход - сообщает комитет по транспорту.
Традиционно вытаптываются газоны со свежепосаженными тюльпанами. Иначе в сторону моста не пройти - передает корреспондент «Фонтанки» - тротуары уже полностью заняты:
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Сводный военный оркестр занял исходную позицию и проводит «саундчек». Ветеранов рассадили на трибунах. Как отмечает корреспондент «Фонтанки», в этом году на удивление мало народу. К примеру, в 8 утра проход к Дворцовой со стороны Миллионной был практически свободен, хотя в другие годы к полицейским кордонам было не подойти из-за людского скопления.
Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»
День Победы сделал Невский пешеходным. Правда, только до Садовой улицы:
Еще за полтора часа до начала парада Дворцовый проезд со стороны Александровского сада уже был плотно занят людьми:
А проход на Невский закрыли от «Адмиралтейской»:
Незадолго до начала парада с Дворцовой площади увезли один БТР. На всякий случай мы уточнили - он не сломался, это был запасной.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»