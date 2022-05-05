Русский музей закружит в вальсах и устроит показ мод

Михайловский сад 9 мая превратится в площадку, будто бы оторванную от настоящего времени: с полудня по аллеям будут ходить манекенщицы в самых модных платьях советской поры, а музыканты сыграют классику прошлого.

На День Победы сад разобьют на несколько площадок: главную из них легко определить по приближённости к зданию Русского музея. Там поставят сцену и устроят праздничный концерт «В городском саду играет». За музыку отвечают духовой оркестр, ансамбль песни и танца «Белые ночи» Дома офицеров Западного военного округа Минобороны. Выступают ансамбль жестового пения «Поющие руки» и детские коллективы. Ведущим станет заслуженный артист России Вячеслав Штыпс.

Показ мод организаторы позиционируют как большой сюрприз: в каких именно платьях на шоу пройдут модели, пока неизвестно, но отвечают за эту часть профессиональные стилисты, для которых ретро — и хобби, и специализация.



Чтобы дети не заскучали, их можно отвести в зону с мастер-классами. Занятия, конечно, тематические. На одном из них ведущие помогут сделать праздничную открытку и написать письмо ветерану.



Шумно в эти дни и в обычно спокойном Летнем саду, причём не только в День Победы. И 6, и 9 мая с 13.00 до 14.00 для посетителей марши, вальсы и другие мелодии там играет духовой оркестр Главного управления МЧС по Петербургу.



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«Фонтанка.ру»

