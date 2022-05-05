Ботанический сад покажет, какие домашние растения на самом деле не пальмы

7–8 мая в Ботаническом саду пройдёт фестиваль «Торжествуй, зелёный май!», в рамках которого можно будет узнать о растениях, которые многие считают пальмами (а они на самом деле не пальмы). Выставку «Мы — не пальмы» оборудуют в Зелёном домике.

В саду рассказывают, что путаница с пальмами началась с самого их появления в Европе. Первые пальмы, привезенные из тропиков, стоили дорого, а иметь модное растение дома хотелось не только самым обеспеченным людям. Тогда пальмами стали называть другие растения, внешне на пальмы похожие, но которые проще вырастить и содержать в прохладных широтах. Так появились «саговниковая пальма», «банановая пальма», «пальма для башмачника» и тому подобные названия. На самом деле драцены, юкки, саговники, кордилины, древовидные папоротники, пахиподиумы и другие растения лишь похожи на пальмы, но не являются ими. Часто посетители сада спрашивают сотрудников, как ухаживать за домашней пальмой, которая на самом деле не пальма. На выставке вы сможете подробно узнать, какие из популярных комнатных растений не являются пальмами и как за ними правильно ухаживать.

Также в фестивальные выходные можно будет гулять по оранжереям, сходить в Ботанический музей, увидеть выступление театра «Мимигранты». Для детей предусмотрен квест в оранжереях и творческие мастер-классы.



7 мая в рамках фестиваля будет работать Тропический маршрут, 8-го — Субтропический. С 10 утра до 16:30 будут продаваться только фестивальные билеты, затем до 17 в работе касс будет перерыв, после чего до 19 часов можно будет купить отдельно билеты в парк. Вход в оранжереи, Ботанический музей и Зелёный домик — до 17 часов. В саду уточняют, что к выходным, возможно, зацветет сакура, так что вечерняя прогулка по парку обретает новый смысл.



Фестиваль «Торжествуй, зелёный май!» пройдёт в Ботаническом саду 7 и 8 мая. Подробности — на сайте сада.



0+



Анастасия Семенович

