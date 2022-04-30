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    Надпись Zamestim исчезла из центра Петербурга, потому что ее сломали. Задержаны четверо

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    9 комментариев

    Стала известна причина пропажи нашумевшей надписи Zamestim с Малой Конюшенной улицы. Как выяснила «Фонтанка» 30 апреля, накануне группа молодых людей пыталась ее уничтожить. Удали хватило на одну букву.

    В пятницу ночью сотрудники Центра «Э» доложили в главк о том, что цветную инсталляцию Zamestim сломали. Камера показала пятерых. Наряд патрульных осмотрел место происшествия и нашел повреждения на букве S. На месте были задержаны два молодых человека и две девушки. Им от 21 года до 29 лет. На компанию оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве и поместили в камеру. С фасада дома на Малой Конюшенной действия молодежи фиксировала камера.

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    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Исчезновение надписи с Малой Конюшенной корреспондент «Фонтанки» заметил накануне. Ранее в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга «Фонтанке» сказали, что заявка на согласование данной конструкции в администрацию города не поступала.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (9)

    Lifeguard
    То есть, действительно красиво оформить трансформаторную будку - это нельзя и надо закрасить, а вот эта ересь - можно? Заместите сначала поезда, самолёты, станки, процессоры, софт, а потом синяк на груди набивайте.
    Леонтий
    Интересно что кульминация столкновения с Западом сопровождается переходом пропаганды и агитации на латинский алфавит.К чему бы это?
    260657101
    Сначала читал и пытался понять, что такое Zamestim , потом прочитал каменты рассмеялся. Мозги бы кое-кому бы заместить для начала. Потому что в голове у тех , кто такое придумывает, ничего нет, вы просто глупые люди, неспособные не на что, факты об этом и говорят.
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