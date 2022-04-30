Надпись Zamestim исчезла из центра Петербурга, потому что ее сломали. Задержаны четверо

Стала известна причина пропажи нашумевшей надписи Zamestim с Малой Конюшенной улицы. Как выяснила «Фонтанка» 30 апреля, накануне группа молодых людей пыталась ее уничтожить. Удали хватило на одну букву.
В пятницу ночью сотрудники Центра «Э» доложили в главк о том, что цветную инсталляцию Zamestim сломали. Камера показала пятерых. Наряд патрульных осмотрел место происшествия и нашел повреждения на букве S. На месте были задержаны два молодых человека и две девушки. Им от 21 года до 29 лет. На компанию оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве и поместили в камеру. С фасада дома на Малой Конюшенной действия молодежи фиксировала камера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Исчезновение надписи с Малой Конюшенной корреспондент «Фонтанки» заметил накануне. Ранее в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга «Фонтанке» сказали, что заявка на согласование данной конструкции в администрацию города не поступала.