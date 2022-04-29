Не согласованная со Смольным надпись Zamestim исчезла с Малой Конюшенной

Из центра Петербурга, с Малой Конюшенной улицы, пропала недавно появившаяся там инсталляция из разноцветных латинских букв, которые представляли собой транслитерацию слова «заместим».

Надпись Zamestim убрали так же неожиданно, как и установили несколькими днями ранее. Теперь Малая Конюшенная в районе пересечения с Невским проспектом вновь «девственно чиста», сообщает вечером 29 апреля корреспондент «Фонтанки».

Напомним, что инсталляцию Zamestim в несколько метров длиной петербуржцы заметили на Малой Конюшенной утром 27 апреля. Слово было сложено из первых букв известных западных брендов.



Позднее в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга «Фонтанке» заявили, что заявка на согласование данной конструкции в администрацию города не поступала.

