Искусственный интеллект может «сойти с ума», обнаружив на ЗСД столько велосипедистов и бегунов

Западный скоростной диаметр стал неотъемлемой частью морского пейзажа Петербурга, хотя и «нарисовался» тут всего несколько лет назад. Мы лихо мчимся по ЗСД, даже не задумываясь о том, насколько сложно устроено это уникальное инженерное сооружение — 8-полосная магистраль, проложенная внутри застроенного мегаполиса. Мы попросили наших друзей из компании МСС — оператора Западного скоростного диаметра поделиться знаниями об этой трассе. Необычные факты наверняка будут интересны всем, кто когда-либо ехал или бежал по ЗСД.
Лишь раз в году у нас появляется возможность рассмотреть это сооружение пристально, а заодно не спеша полюбоваться красотами города, которые магистраль открывает, — во время майского ЗСД Феста. Напомним, 21 мая на трассу выйдут сначала бегуны, а потом велосипедисты. Весь центральный участок ЗСД (от Богатырского в сторону съезда на Екатерингофку) будет на несколько часов в их распоряжении.
- Весь центральный участок ЗСД — это сплошь сложнейшие инженерные сооружения. Всего тут построено 7 мостов. Два из них — самые высокие в Петербурге. Мост через Морской канал имеет высоту подмостового габарита 52 метра над уровнем моря, а мост через Корабельный фарватер — 35 метров.
- По протяженности мостовых сооружений ЗСД держит первенство в России, уступая лишь Крымскому мосту. Южная эстакада, проходящая от развязки с Благодатной улицей до Васильевского острова, с мостами через Морской и Корабельный фарватеры, — вторая по протяженности в России, ее длина 9,4 км, а Северная эстакада, идущая от Богатырского пр. до Васильевского острова, с мостами через Петровский и Елагин фарватеры, — третья с длиной 8,8 км.
- Даже на Васильевском острове, где магистраль, казалось бы, проложена вровень с обычными автодорогами, все устроено совсем не просто. На самом деле это три километра полутоннеля, идущего ниже уровня земли острова и воды Финского залива на шесть метров. На строительном языке такой тоннель без крыши называется «выемка», она призвана избавить жителей острова от проблем с шумом и светом от ЗСД.
- Чтобы трассу не затопило грунтовыми водами и водой из Финского залива, на Васильевском острове сделана специальная защита. Она не видна обывателю, но весьма внушительна. Это подземная стена, проложенная с обеих сторон магистрали вдоль всего острова, шириной в 1 метр, она врыта вглубь аж на 30 метров, до плотных слоев грунта. Представьте себе стену 10-этажного дома, построенную под землей.
- Все мосты на ЗСД — «умные». Они снабжены сотнями датчиков, которые день и ночь мониторят состояние конструкций — натяжение вант, колебание пилонов от ветра и т.д. Если хоть один параметр отклонится от нормы или какая-то конструкция выйдет из строя, система немедленно сообщит об этом оператору трассы.
- За любыми происшествиями на ЗСД внимательно следят диспетчеры, у которых перед глазами целая стена из мониторов — на них картинка с 800 камер наблюдения. Диспетчерам помогает искусственный интеллект. Он фиксирует любую нештатную ситуацию — будь то авария, пешеход на трассе, груз упал с автомобиля — и сигнализирует о ней оператору. Единственный день в году, когда анализ изображения части камер не нужен — время ЗСД Феста. Искусственный интеллект просто «сойдет с ума», обнаружив на трассе столько посторонних в обычном режиме работы трассы — пешеходов и велосипедистов.
- В эксплуатационном парке оператора магистрали есть катера и суда на воздушной подушке. Они нужны, чтобы была возможность круглый год мониторить трассу с залива, в том числе и на предмет безопасности. Будут они работать и в день ЗСД Феста.
- За счет того, что на ЗСД машины едут в оптимальном режиме, в городе расходуется на 75 тысяч литров топлива в сутки меньше, чем до открытия трассы. При сжигании этого горючего в атмосферу выделилось бы около 170 тонн углекислого газа.
- 105 миллионов транзакций зафиксировано в прошлом году на ЗСД — столько раз поднялся в 2021-м шлагбаум на контрольных пунктах. Это при том, что всего в Петербурге 3,2 миллиона автомобилей.
- С открытием магистрали среднее количество временных затрат на поездку уменьшилось на 5 минут. А по определенным маршрутам — например, с севера города на юг и наоборот — время на поездку сократилось втрое.
- ЗСД — одна из самых безопасных скоростных трасс в стране. Аварийность на ней в 7 раз ниже, чем на аналогичных трассах в регионе. Правда, до установки камер, следящих за скоростью, здесь было много гонщиков. «Шумахеры» разгонялись тут до 300 километров в час и выше. Сейчас такие истории крайне редки. Кстати, по данным опросов, более 70% автомобилистов одобряют появление здесь камер, следящих за скоростью.