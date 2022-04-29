Не «центр мерзкой либероты», а становый хребет России. Как Урал ответил на выпад Соловьева

Фото: Дитрий Духанин/Комерсантъ Поделиться Поделиться





«Злить и обижать нас не надо!» Как оценили слова Соловьева о «мерзкой либероте» российские политики и другие лидеры мнений.

Конфликт телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вокруг чересчур либерального, по мнению журналиста, Екатеринбурга, активно обсуждают уже несколько дней. «Фонтанка» изучила, что по этому поводу говорили политики, журналисты и музыканты.

В эфире программы «Полный контакт» Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты». После этого Евгений Куйвашев посоветовал журналисту «следить за языком». Соловьев в ответ упомянул несуществующее «уралмашевское прошлое» главы региона и спросил: «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить?»



За два дня перепалка Соловьева и Куйвашева дошла до Кремля. Конфликт журналисты попросили прокомментировать Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента от оценки ситуации отказался: «Нет, мы не следили и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать».

Из членов Совета Федерации о заявлении Соловьева высказался экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. «Да, мы непростые ребята! Наша особая, пронизанная магнитной рудой земля рождает все неординарное, яркое, необычное, шокирующее, например свердловский рок-клуб, ставший глотком свежего воздуха, рупором новой России! Мы, если хотите, уральские горцы, и злить и обижать нас, особенно беспочвенно, не надо. <...> Не надо бить самих себя по самому важному месту — становому хребту России!» — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Как он напомнил, во время Великой Отечественной войны в регионе делали танки для фронта, а в 90-е годы в Екатеринбурге «ценой неимоверных лишений» удалось сохранить почти все стратегические оборонные предприятия. Правда, Россель оговорился, что «уважает профессионализм» Соловьева и расценивает его реплику как эмоциональный порыв.



Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов написал на своей странице во «ВКонтакте», что Соловьев «ничего не знает» о городе. «Хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — заявил Орлов.

Бывший глава города Евгений Ройзман тоже высказался о конфликте, но сделал это в своем фирменном лаконичном стиле: «Когда мне задают вопрос про Соловьева, первое что мне приходит в голову: нормального же человека не назовут ****** обезьяной? Если к Соловьеву это прозвище прилипло, оно же прилипло не просто так?» Своим видеокомментарием экс-глава города поделился в телеграм-канале.

«Лично я ничего оскорбительного в вопросе Соловьева не увидел. Он, по-моему, отмечает и достоинства города, и одновременно констатирует то, что здесь действительно есть серьезный центр либеральной повестки, серьезнейшей либеральной пропаганды», — заявил порталу Е1 музыкант Вадим Самойлов. По мнению основателя «Агаты Кристи», вся ситуация в целом «высосана из пальца» и внимания не заслуживает: «Они (Соловьев и Куйвашев. — Прим. ред.) вообще на одной стороне и осуществляют государственные интересы и в регионе, и в России вообще. А те, кто выдергивает из контекста и пытается разжечь костер, — к этим силам как раз большие вопросы». Отметим, что родившаяся в Свердловске группа «Чайф», которая тоже придерживается патриотических взглядов, скандал вокруг слов Соловьева в своих соцсетях не комментировала.



Директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский неожиданно встал в миротворческую позицию: «Сейчас такое время, когда все мы, люди, которые находятся на одной стороне, должны помнить, что мы на этой одной стороне находимся. И у нас есть один враг. <...> Так что, может быть, нам всем имеет смысл как-то собраться и немножко унять свои эмоции, по крайней мере, по отношению к товарищам?»

Кажется, екатеринбуржцы этого пацифистского настроения не разделяют. Главный редактор Republic* (Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрий Колезев, например, собрался подавать заявление о проверке слов Соловьева на предмет разжигания ненависти и вражды. «На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично (назвав «предателем родины», «подонком, притворяющимся российским гражданином» и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками), так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге», — заявил Колезев. В том случае, если ему удастся взыскать с телеведущего компенсацию морального вреда, журналист пообещал перечислить средства в «Фонд Ройзмана».



Певец и шоумен Александр Новиков о своих планах идти в суд не говорил, но предположил, как бы ответила Соловьеву упомянутая им уралмашевская группировка: «Они бы тебе сказали: слышь ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше — закуси свое поганое жало».

*Издание Republic* внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»