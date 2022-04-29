«Тебе бы сказали: фильтруй хрюканину». Александр Новиков ответил Владимиру Соловьеву

«А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону «Уралмаша». Так вот тебе следовало бы знать, что, когда Евгений Куйвашев заступил на должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже давно не было. Он пришел из Тобольска, из Тюмени», — сказал певец.

Шоумен заявил, что ему, как человеку, прожившему в Екатеринбурге более 50 лет, «дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона обвинения в адрес целого региона». Он напомнил своему оппоненту, что в этом городе не жили Алексей Навальный, Чулпан Хаматова, Анатолий Чубайс, Андрей Макаревич и не базировалось «Эхо Москвы». Обо всех вышеперечисленных спикер высказался в крайне негативном тоне, заодно раскритиковав и своих коллег по шоу-бизнесу.

По мнению шоумена, если бы телеведущему делала замечание упомянутая Соловьевым уралмашевская группировка, фраза звучала бы иначе. «Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше: закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления», — констатировал Новиков, добавив, что в данном случае язык телеведущего «пошел не в ту степь».



«И было бы уместно, если бы ты, Владимир, позвонил Куйвашеву, и уж если не извинился, то хотя бы объяснился перед ним. Перед нами не надо. Куйвашев — человек добрый и незлопамятный. <...> Сделай так. Это будет по-мужски», — заявил автор обращения.



Соловьев 27 апреля в эфире программы «Полный контакт» в интервью с полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты». В ответ губернатор посоветовал телеведущему «следить за языком». Соловьев, в свою очередь, намекнул на «уралмашевское прошлое» и спросил главу региона: «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить?»

