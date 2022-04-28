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    Губернатор Свердловской области посоветовал телеведущему Соловьеву «следить за языком»

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    23 комментария

    Глава Свердловской области Евгений Куйвашев записал обращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, в котором дал ему совет «следить за своим языком». Видео появилось 28 апреля на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

    «Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить — воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну», — говорится в публикации.

    В видеоролике Куйвашев напомнил, что Урал является опорным краем России, и добавил, что в регионе «очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком».

    Телеведущий Владимир Соловьев 27 апреля в утреннем эфире программы «Полный контакт» в интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся за границей».

    По мнению губернатора Свердловской области, после произошедшего у Владимира Соловьева уменьшится количество слушателей в Екатеринбурге, а горожане будут ждать лекций телеведущего, чтобы ответить на обвинения.

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    Комментарии (23)

    274715196
    А вообще если объективно - разворошил еще одно гнездо.На этот раз Уральское.Вон как зашипели!
    274715196
    По сути обвинений - НИЧЕГО!Значит ответить нечего.Остальное - вода хитрого чиновника
    VKuser2851963
    полное собрание речей Соловьева , дорого
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