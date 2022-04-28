Губернатор Свердловской области посоветовал телеведущему Соловьеву «следить за языком»

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев записал обращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, в котором дал ему совет «следить за своим языком». Видео появилось 28 апреля на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить — воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну», — говорится в публикации.

В видеоролике Куйвашев напомнил, что Урал является опорным краем России, и добавил, что в регионе «очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком».



Телеведущий Владимир Соловьев 27 апреля в утреннем эфире программы «Полный контакт» в интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся за границей».



По мнению губернатора Свердловской области, после произошедшего у Владимира Соловьева уменьшится количество слушателей в Екатеринбурге, а горожане будут ждать лекций телеведущего, чтобы ответить на обвинения.

