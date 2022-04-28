«Ты стрелку, что ли, забиваешь?» Соловьев ответил губернатору Свердловской области, посоветовавшему телеведущему следить за языком

Телеведущий Владимир Соловьев агрессивно ответил на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посоветовавшего телеведущему следить за языком после его слов о том, что Екатеринбург — это «центр мерзотной либероты».

Соловьев возмутился советом главы региона и упрекнул его в недостаточном патриотизме. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Не заводов, а преступных группировок, бандитских? <…> Сильный, смелый стал», — возмутился телеведущий 28 апреля в своей программе «Полный контакт».