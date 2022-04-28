    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 2

    5 м/с, зап

    767мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Ты стрелку, что ли, забиваешь?» Соловьев ответил губернатору Свердловской области, посоветовавшему телеведущему следить за языком

    10204
    60 комментариев

    Телеведущий Владимир Соловьев агрессивно ответил на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посоветовавшего телеведущему следить за языком после его слов о том, что Екатеринбург — это «центр мерзотной либероты».

    Соловьев возмутился советом главы региона и упрекнул его в недостаточном патриотизме. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Не заводов, а преступных группировок, бандитских? <…> Сильный, смелый стал», — возмутился телеведущий 28 апреля в своей программе «Полный контакт».

    Также Соловьев отметил, что знаком с Куйвашевым лично и что тот мог бы ему и позвонить. Кроме того, телеведущий рассказал, что он изучил страницы губернатора Свердловской области в социальных сетях и упрекнул его в недостаточном патриотизме. «Одни губернаторы едут в зону бывшей АТО, где теперь зона наша, специальной военной операции, и раздают гуманитарную помощь, <…> а другой пальцует — «что за дела?» <…> видно, действует «Ельцин Центр». <…> Определитесь, с кем вы: с бесами или с героями?» — сказал Владимир Соловьев.

    Телеведущий заметил, что не увидел у губернатора постов в поддержку специальной военной операции на Украине. «Наверное, потом объяснит, что не сам ведет, политтехнологи посоветовали, а сами мы не местные», — добавил он.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (60)

    265051226
    Дуркой закончит жизнь
    chip1
    Соловьев нынче на взводе, не влезай-убьет!)
    274573038
    Жаба с гадюкой сцепилась)Он думает что если его "типо" от псевдо покушения спасли то от оплеухи губернатора спасут? )обеих ничуть не жалко)а лутче фтопку обеих)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close