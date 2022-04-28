«Ты стрелку, что ли, забиваешь?» Соловьев ответил губернатору Свердловской области, посоветовавшему телеведущему следить за языком

Телеведущий Владимир Соловьев агрессивно ответил на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посоветовавшего телеведущему следить за языком после его слов о том, что Екатеринбург — это «центр мерзотной либероты».
Соловьев возмутился советом главы региона и упрекнул его в недостаточном патриотизме. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Не заводов, а преступных группировок, бандитских? <…> Сильный, смелый стал», — возмутился телеведущий 28 апреля в своей программе «Полный контакт».
Также Соловьев отметил, что знаком с Куйвашевым лично и что тот мог бы ему и позвонить. Кроме того, телеведущий рассказал, что он изучил страницы губернатора Свердловской области в социальных сетях и упрекнул его в недостаточном патриотизме. «Одни губернаторы едут в зону бывшей АТО, где теперь зона наша, специальной военной операции, и раздают гуманитарную помощь, <…> а другой пальцует — «что за дела?» <…> видно, действует «Ельцин Центр». <…> Определитесь, с кем вы: с бесами или с героями?» — сказал Владимир Соловьев.
Телеведущий заметил, что не увидел у губернатора постов в поддержку специальной военной операции на Украине. «Наверное, потом объяснит, что не сам ведет, политтехнологи посоветовали, а сами мы не местные», — добавил он.