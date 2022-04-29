Самолет с петербуржцами до Сочи приземлился в Ставрополе. Пассажиры сидят в салоне, одному стало плохо

С внепланового приземления в Ставрополе начался отпуск пассажиров рейса Петербург — Сочи.
«Боинг 738» вылетел из Пулково в 3:30 ночи, рассказал «Фонтанке» 29 апреля читатель Василий, который купил своей тёте тур в Сочи у туроператора «Библиоглобус». Через пять часов он должен был приземлиться в Сочи, но увидеть курортный город пассажиры смогли лишь из окна. Самолет сделал круг и полетел обратно. Приземлился он в 9:35 в Ставрополе.
«Людям ничего не объяснили. Я позвонил в «Библиоглобус», там сообщили, что не в курсе того, что самолет в Сочи не приземлился. Пассажиров держат в салоне, там очень душно. Одному даже стало плохо, и ему вызвали скорую», — передал слова тёти Василий.
Около 11 утра борт стали осматривать сотрудники аэропорта.
«Фонтанка» запросила комментарий у авиакомпании «Россия».