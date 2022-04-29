    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-з

    766мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Самолет с петербуржцами до Сочи приземлился в Ставрополе. Пассажиры сидят в салоне, одному стало плохо

    7287
    11 комментариев

    С внепланового приземления в Ставрополе начался отпуск пассажиров рейса Петербург — Сочи.

    «Боинг 738» вылетел из Пулково в 3:30 ночи, рассказал «Фонтанке» 29 апреля читатель Василий, который купил своей тёте тур в Сочи у туроператора «Библиоглобус». Через пять часов он должен был приземлиться в Сочи, но увидеть курортный город пассажиры смогли лишь из окна. Самолет сделал круг и полетел обратно. Приземлился он в 9:35 в Ставрополе.

    Фото: flightradar24.com
    ПоделитьсяПоделиться

    «Людям ничего не объяснили. Я позвонил в «Библиоглобус», там сообщили, что не в курсе того, что самолет в Сочи не приземлился. Пассажиров держат в салоне, там очень душно. Одному даже стало плохо, и ему вызвали скорую», — передал слова тёти Василий.

    Около 11 утра борт стали осматривать сотрудники аэропорта.

    «Фонтанка» запросила комментарий у авиакомпании «Россия».

    Фото: flightradar24.com

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Leo.S
    Хорошо хоть сел, без нормального ТО скоро долететь станет большой удачей.
    Vvs Spb
    Правду не скажут, сожрут как всегда. Но что проблемы с бортами начались это и так понятно. Видно, кто не смог взлететь или сесть в Сочи.
    alexpv
    По поводу 3-30 ночи, когда вы видели нормальные удобные рейсы. если тур организует туристическая компания?
    Всегда чартеры и дешевые рейсы были по ночам. А с удобством и комфортом это пожалуйста билет за 28т туда-обратно до Сочи )
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close