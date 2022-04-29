Рыжий бородач стрелял в седан из желтого «Мини Купера» на улице Коммуны

Полиция Красногвардейского района Петербурга ищет водителя желтого «Мини Купера», который сначала играл в «шашечки» с «Тойотой» на дороге, а потом вытащил пистолет.

Инцидент на улице Коммуны в районе поворота на Рябовское шоссе произошел накануне около полудня, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 апреля. В полиции о нем рассказал 23-летний водитель «Тойоты Марк II». По его словам, на дороге у него вышел конфликт с водителем желтого «Мини Купера», в ходе которого последний выстрелил в сторону его машины из травматического пистолета и уехал.



Автомобиль получил повреждение бампера.



По данным «Фонтанки», своего обидчика заявитель описал как рыжего мужчину с бородой.

