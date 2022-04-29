    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, зап

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Рыжий бородач стрелял в седан из желтого «Мини Купера» на улице Коммуны

    2005
    9 комментариев

    Полиция Красногвардейского района Петербурга ищет водителя желтого «Мини Купера», который сначала играл в «шашечки» с «Тойотой» на дороге, а потом вытащил пистолет.

    Инцидент на улице Коммуны в районе поворота на Рябовское шоссе произошел накануне около полудня, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 29 апреля. В полиции о нем рассказал 23-летний водитель «Тойоты Марк II». По его словам, на дороге у него вышел конфликт с водителем желтого «Мини Купера», в ходе которого последний выстрелил в сторону его машины из травматического пистолета и уехал.

    Автомобиль получил повреждение бампера.

    По данным «Фонтанки», своего обидчика заявитель описал как рыжего мужчину с бородой.

    Ведется розыск стрелявшего. Устанавливаются все детали происшествия.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    SERGEY111
    Милонов контрсанкции раздает .
    Софокл Аристархович
    Обоим воДятлам (как и другим имбицило-подобным участникам дорожного движения) следовало бы линейку с собой возить, чтобы сразу мерились. Но, увы, ввиду отсутствия мозгов таковые об этом даже не догадываются!
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    23-летний? на тойота марк? праворукий? так эти придурки через одного, так его и сажать надо, могут довести до белого каления даже старых бродатых дядек на миниках, потом выступают в полиции))) или целевая подстава//
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close