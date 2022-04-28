Собачники не могут поделить площадку на Луначарского. Дошло до стрельбы, один мужчина госпитализирован

Стрельбу учинил один из владельцев собак на площадке для выгула рядом с домом 68/2 по проспекту Луначарского. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 апреля.
Конфликт собачников достиг пика накануне вечером. Полиция установила, что 32-летний мужчина во время ссоры из-за порядка выгула питомцев дважды выстрелил из травматического пистолета Fantom. Попал, судя по травмам, оба раза. 37-летнего оппонента в тяжелом состоянии доставили в больницу, где диагностировали травмы головы и груди, причем черепную кость пуля в буквальном смысле сломала.
Стрелка доставили в 57 отдел полиции и для начала оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, собачник пока в камере.
Группа владельцев собак широко обсуждает конфликт двух поколений в соцсетях. По словам старожилов, площадке 20 лет, всё это время они за ней следят и даже установили некий график прогулок. Например, женщина-заводчица выгуливает своих доберманов по полчаса утром и вечером. Судя по записям, ругань началась именно из-за ее питомцев. Конфликтующих сообщество называет «великовозрастными детьми». Чтобы избавиться от их компании, собаководы решили и вовсе после 23:00 закрывать площадку.