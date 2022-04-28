Собачники не могут поделить площадку на Луначарского. Дошло до стрельбы, один мужчина госпитализирован

Стрельбу учинил один из владельцев собак на площадке для выгула рядом с домом 68/2 по проспекту Луначарского. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 апреля.

Конфликт собачников достиг пика накануне вечером. Полиция установила, что 32-летний мужчина во время ссоры из-за порядка выгула питомцев дважды выстрелил из травматического пистолета Fantom. Попал, судя по травмам, оба раза. 37-летнего оппонента в тяжелом состоянии доставили в больницу, где диагностировали травмы головы и груди, причем черепную кость пуля в буквальном смысле сломала.



Стрелка доставили в 57 отдел полиции и для начала оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, собачник пока в камере.

