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    Собачники не могут поделить площадку на Луначарского. Дошло до стрельбы, один мужчина госпитализирован

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    25 комментариев

    Стрельбу учинил один из владельцев собак на площадке для выгула рядом с домом 68/2 по проспекту Луначарского. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 апреля.

    Конфликт собачников достиг пика накануне вечером. Полиция установила, что 32-летний мужчина во время ссоры из-за порядка выгула питомцев дважды выстрелил из травматического пистолета Fantom. Попал, судя по травмам, оба раза. 37-летнего оппонента в тяжелом состоянии доставили в больницу, где диагностировали травмы головы и груди, причем черепную кость пуля в буквальном смысле сломала.

    Стрелка доставили в 57 отдел полиции и для начала оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, собачник пока в камере.

    Группа владельцев собак широко обсуждает конфликт двух поколений в соцсетях. По словам старожилов, площадке 20 лет, всё это время они за ней следят и даже установили некий график прогулок. Например, женщина-заводчица выгуливает своих доберманов по полчаса утром и вечером. Судя по записям, ругань началась именно из-за ее питомцев. Конфликтующих сообщество называет «великовозрастными детьми». Чтобы избавиться от их компании, собаководы решили и вовсе после 23:00 закрывать площадку.

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    Комментарии (25)

    p_vadim
    Что значит график выгула собак?! Как так. Т. Е. С собакой гулять в определённое время? И что? Если 2 собаки во дворе-расстрел на месте? Чего с людьми случилось?
    душилидушили
    Психика у многих сейчас на пределе, похоже… будьте осторожны.
    Вышибатя
    Но убрать за собаками всё равно никто не будет, к сожалению. Ни стар, ни млад. Зашкварно трогать собачье говно.
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