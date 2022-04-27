Пожар на балконе пятиэтажки на Ланском шоссе отправил в больницу мужчину

Балконный пожар испортил вечер жителям пятиэтажки в Приморском районе Петербурга 27 апреля. Работа нашлась не только для трёх расчётов, но и для медиков.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Ланского шоссе, 69 поступил на пульт дежурного в 21:18. К приезду пожарных огонь разгорался на балконе двухкомнатной квартиры.

Через двадцать минут силами 15 огнеборцев его потушили. Обгорели три квадратных метра, без пострадавших не обошлось.

«Пострадавший мужчина госпитализирован в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.