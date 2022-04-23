Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Когда и где его встречать в Петербурге

В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его частица уже передана российской делегации и готовится к отправке в Москву.



Из столицы символ на самолете перевезут в Петербург. Из Пулково в ночь на 24 апреля лампаду доставят в Казанский собор к пасхальному богослужению.



Также светильники приедут в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь и в несколько храмов Ленобласти.



«Фонтанка» писала, что в Великую субботу и Пасху в Петербурге запустят дополнительные автобусы к кладбищам. Метро в ночь на 24 апреля работать не будет.

