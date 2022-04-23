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    Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Когда и где его встречать в Петербурге

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    5 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру» / Архив
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    В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его частица уже передана российской делегации и готовится к отправке в Москву.

    Из столицы символ на самолете перевезут в Петербург. Из Пулково в ночь на 24 апреля лампаду доставят в Казанский собор к пасхальному богослужению.

    Также светильники приедут в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь и в несколько храмов Ленобласти.

    «Фонтанка» писала, что в Великую субботу и Пасху в Петербурге запустят дополнительные автобусы к кладбищам. Метро в ночь на 24 апреля работать не будет.

    Фото: «Фонтанка.ру» / Архив

    Благодатный огонь в Россию привозят с 2003 года. Инициатором идеи и основателем Фонда Андрея Первозванного был режиссер Александр Мельник, который осенью прошлого года разбился на плато Путорана вместе с министром МЧС Евгением Зиничевым.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Когда я вижу ЕГО в храме со свечой..... вера пропадает......
    Тов.Сталин
    опять сошёл,да что ж такое то...
    VKuser199962806
    Мы конечно очень волновались тут, сойдет или не сойдет. Вопрос только остался. Самолет с менеджерами РПЦ в Израиль и обратно опять атеисты оплачивали, как обычно?
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