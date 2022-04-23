Дополнительные автобусы отвезут петербуржцев на кладбища в Великую субботу и Пасху

В Петербурге 23 и 24 апреля будут запущены дополнительные автобусы к кладбищам. Метро ночью, как и в предыдущие «коронавирусные» годы, останется закрытым.
Так, в Великую субботу и Пасху усиливается движение на следующих автобусных маршрутах:
— № 90, 195 (к Южному кладбищу),
— № 397, 398 (к Северному кладбищу),
— № 138 (к кладбищу у Крематория),
— № 382 (к Казанскому кладбищу).
«Фонтанка» писала, что метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Также в пасхальную ночь в город привезут Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня.