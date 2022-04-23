    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 6

    5 м/с, с-в

    764мм

    69%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Дополнительные автобусы отвезут петербуржцев на кладбища в Великую субботу и Пасху

    1385
    6 комментариев

    В Петербурге 23 и 24 апреля будут запущены дополнительные автобусы к кладбищам. Метро ночью, как и в предыдущие «коронавирусные» годы, останется закрытым.

    Так, в Великую субботу и Пасху усиливается движение на следующих автобусных маршрутах:

    — № 90, 195 (к Южному кладбищу),

    — № 397, 398 (к Северному кладбищу),

    — № 138 (к кладбищу у Крематория),

    — № 382 (к Казанскому кладбищу).

    «Фонтанка» писала, что метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Также в пасхальную ночь в город привезут Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    allyouneedislove
    какие-то прям "позитивные" новости с утра...
    вот так идёшь на остановку, садишься не на тот автобус, и тебя привозят на кладбище =)))))
    а заголовок нельзя было сделать так сказать "поизящнее"? =/
    Савва Морозов
    Как атеист - ... И кто-то ещё считает себя христианином, а не язычником, коих так и не смогла в своё лоно церковь. В Пасху - категорически нельзя ездить на кладбище, если вы считаете себя христианином. Учите матчасть.
    Про оставление еды - даже и не говорю.
    Otkating
    - Вась, как дела?
    - Слушай, можно я тебе перезвоню? Я сейчас на кладбище.

    - Бли-и-ин!!! КТО ЭТО ТЕБЯ?!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний