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    Благодатный огонь привезут из Иерусалима в Петербург в пасхальную ночь

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    3 комментария

    Казанский собор встретит Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня 24 апреля. Его ждет путь через Москву в петербургские храмы.

    Зажженный в Иерусалиме огонь доставят в Москву в субботу, 23 апреля, силами делегации Фонда Андрея Первозванного. Как сообщает Общественный фонд содействия развитию Ленинградской области, оттуда его на самолете перевезут в Петербург. Из Пулково, уже ночью, лампаду к пасхальному богослужению доставят в Казанский собор. Кроме того, светильники распространят и по другим храмам города и Ленобласти:

    — в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру;

    — Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь;

    — Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла;

    — Покровский собор, г. Гатчины;

    — Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, пос. Пудость;

    — Храм святителя Николая Чудотворца, пос. Войсковицы;

    — Храм иконы Божией Матери Спорительница Хлебов, д.Большие Колпаны.

    Благодатный огонь в Россию привозят с 2003 года. Инициатором идеи и основателем Фонда Андрея Первозванного был режиссер Александр Мельник, который осенью прошлого года разбился на плато Путорана вместе с министром МЧС Евгением Зиничевым.

    Как сообщалось ранее, метро в пасхальную ночь работать не будет. 23 и 24 апреля лишь увеличат количество автобусов к городским кладбищам.

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    Комментарии (3)

    aborigenSPB
    Сколько это будет стоить? И за чей счёт?
    Или у нас появилась новая авиакомпания: "Православные авиалинии"?
    Денеб
    И ОНИ ещё веруют?
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