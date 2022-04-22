Благодатный огонь привезут из Иерусалима в Петербург в пасхальную ночь

Зажженный в Иерусалиме огонь доставят в Москву в субботу, 23 апреля, силами делегации Фонда Андрея Первозванного. Как сообщает Общественный фонд содействия развитию Ленинградской области, оттуда его на самолете перевезут в Петербург. Из Пулково, уже ночью, лампаду к пасхальному богослужению доставят в Казанский собор. Кроме того, светильники распространят и по другим храмам города и Ленобласти:

Казанский собор встретит Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня 24 апреля. Его ждет путь через Москву в петербургские храмы.

— в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру;

— Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь;

— Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла;

— Покровский собор, г. Гатчины;

— Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, пос. Пудость;

— Храм святителя Николая Чудотворца, пос. Войсковицы;

— Храм иконы Божией Матери Спорительница Хлебов, д.Большие Колпаны.

Благодатный огонь в Россию привозят с 2003 года. Инициатором идеи и основателем Фонда Андрея Первозванного был режиссер Александр Мельник, который осенью прошлого года разбился на плато Путорана вместе с министром МЧС Евгением Зиничевым.

Как сообщалось ранее, метро в пасхальную ночь работать не будет. 23 и 24 апреля лишь увеличат количество автобусов к городским кладбищам.