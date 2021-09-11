Фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







11 сентября в подмосковном Афинеево похоронили режиссера Александра Мельника. По официальной версии, ради него министр Евгений Зиничев бросился с почти 30-метрового обрыва на плато Путорана. Мельник с подачи Шойгу прожил долгие месяцы рядом с убившим госчиновника высшего ранга водопадом, готовил новый проект в честь освоения Арктики и был связан паутиной из служивых людей, близких к власти.

Плато Путорана

Министр Евгений Зиничев приехал в Норильск на первые в истории Таймыра учения спасателей. Тренировались защищать жителей Арктической зоны и акватории Северного морского пути. Зиничев открывал учения, на утро второго дня отправился осматривать достопримечательности. Известно, что организатором тренировки был его заместитель, теперь исполняющий обязанности министра Александр Чуприян.



Собеседники «Фонтанки» из числа сотрудников местного управления МЧС сообщили, что о гибели министра узнали одновременно со всеми остальными и ничего дальше официальной версии им неизвестно. К учениям готовились примерно полгода. «Все много сил положили на эти учения, надеялись на премии и награды. Люди долго работали без выходных и отпусков. Но запомнят только гибель министра», — рассказали собеседники «Фонтанки».

Судя по всему, Зиничев впервые ступил на плато Путорана.



Сам водопад и местность вокруг — это труднодоступные места. Попасть с экскурсией можно, но только на вертолете. Местные турагентства предлагают подобные поездки с посещением Китабо-Орон (иначе Большой Иркнидинский водопад) примерно за 100 тысяч рублей с человека за неделю, это без перелета до Норильска. Водопад находится на территории «Объединенной дирекции заповедников Таймыра», любой визит туда согласовывается и оплачивается в кассу ФГБУ. Турфирмы отмечают, что это поход 4 уровня сложности из пяти возможных, со сплавами по горным рекам. Туристический сезон на плато Путорана заканчивается, связаться хоть с кем-то из представителей местных турфирм «Фонтанке» не удалось, не ответили на вопросы и в дирекции заповедников Таймыра.



Мельник был хорошо знаком с этой местностью, когда в 2011–14 годах снимал на плато Путорана свое второе кино. Лагерь киношников стоял вблизи озера Кутарамакан. В него впадает река Иркингда, часть которой составляет водопад Китабо-Орон или Большой Иркиндинский. Это тот самый водопад, где погиб министр и режиссер.



Фото: Кадр из фильма "Территория"/Режиссер Александр Мельник/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Как сообщали СМИ, Мельник искал локацию для своего нового проекта. Судя по всему, речь идет о пятисерийном фильме «Белая карта». Задуман он был еще в 2016-м году, презентовал проект Мельник в бизнес-школе «Синергия». В середине лета этого года там же прошла закрытая встреча и дискуссия с режиссером.

«Сюжет фильма включает в себя пять историй, происходящих в разное время, историческое переплетение которых является основанием для художественного и философского осмысления связи арктического региона и нашего государства, международной политической борьбы за арктические земли в течение практически всего XX-го и начала XXI-го веков. Также фильм показывает нам вариант отдаленного будущего, когда сложные климатические условия Арктики перестанут быть преградой для человечества», — сказано в описании проекта.



Чья «Территория»

Фильм «Территория» вышел в прокат в 2014-м году, в основе одноименная книга Олега Куваева. Это рассказ о золотодобытчиках, суровых условиях заполярья, быте, боли и любви геологов. Бюджет фильма 500 миллионов рублей, сборы — 72,8 млн. Снимали его на пленку, что позволило выдать очень высокое качество картинки, съемочная группа несколько месяцев провела в условиях полной изоляции на плато Путорана и на Камчатке. Помощь в организации съемок фильма оказывал Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС, представив процесс в виде учений. «Территория лагеря патрулировалась вооружённой охраной» — рассказывали местные турагентства, близкие к службе спасателей.

Помимо сибирских спасателей, на съемочную площадку приехал «спецназ» МЧС, элитные сотрудники из Центроспаса. Как следует из титров к фильму, руководил отрядом Леонид Радун, спасатель международного класса, учредитель НКО «Научно-исследовательский центр «Открытый Регион». Он же в 2007-м году на Шпицбергене обеспечивал безопасность съемок первого фильма Мельника «Новая Земля».



С помощью спасателей на съемочную площадку доставили оленей и трактор.

Фильм создан компанией сына режиссера Антона Мельника «Андреевский флаг». Кроме «Территории», на ее счету три проекта: «Маяк» Марии Саакян, номинированный на «Оскар» фильм Сергея Бодрова-старшего «Монгол» и «Новая Земля».

«Андреевский флаг» в 2016-м году выиграла тендер на создание документально-учебного фильма для МЧС. 4 серии, общий хронометраж 52 минуты, контракт на 10 млн рублей.

В интервью газете «Коммерсантъ» Мельник рассказывал, что добывать деньги на съемки «Территории» было непросто. «Первый импульс проекту дал Сергей Шойгу, президент Русского географического общества. Ключевыми партнерами фильма выступили Министерство природных ресурсов и Роснедра», — признавался режиссер и также поблагодарил за поддержку «Норильский никель». В 2013-м году «Территория» получила деньги от Фонда кино. Как отмечали профильные издания, фильм на этапе отбора не входил в список экспертного совета и появился только во время утверждения грантополучателей.



Список благодетелей Мельника написан им самим в титрах к «Территории». Кроме Норникеля, картину поддержали «Лукойл» и золотодобывающая компания «Полюс». Персональные благодарности заслужили беглый банкир Дмитрий Ананьев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев и сам Усманов, ныне осужденный миллиардер Дмитрий Михальченко, бывший начальник Департамента казначейства РЖД, вице-президент «АЛРОСА» Сергей Пушкин, супруга депутата и почетного президента Олимпийского комитета Александра Жукова Екатерина.

Также в списке Игорь Найвальт. В 2009 году, следует из «Спарка», была зарегистрирована кинокомпания «Территория», один процент в ней у «Андреевского флага», по 33 у Найвальта, Александра Мельника и Валерия Удовкина.

Найвальт — почетный железнодорожник, основатель Балтийской строительной компании. Он ремонтировал пути под «Сапсан», к 300-летию Петербурга обновил все вокзалы в городе, строил стадионы по канонам FIFA и для Олимпийских игр в Сочи, гостиницы Marriott, строил и восстанавливал православные храмы. Найвальт умер три года назад, отпевал его лично патриарх Кирилл.



Валерий Удовкин занимался золотодобычей, был советником губернатора Магаданской области, позже был вице-президентом компании Найвальта. В 2015-м году он в Якутии разбился на небольшом частном самолете.

Благодарил Мельник и протоиерея Николая Соколова, он не только его личный наставник, но и духовник Олимпийской сборной России.

Премьера фильма прошла в Кремлевском дворце. Присутствовали депутат Жуков, экс-министр МЧС Владимир Пучков, бывший министр Культуры и ректор московской консерватории Александр Соколов, помощник президента Андрей Фурсенко.

Пореченков и Мельник в первом ряду, 4 и 5 слева Фото: МЧС России Поделиться Поделиться







С Зиничевым до трагедии на водопаде Мельник тоже был лично знаком. В 2019-м году его и актера Михаила Пореченкова, который накануне пришел проститься с министром, пригласили в качестве почетных гостей на церемонию награждения победителей фестиваля спасателей «Созвездие мужества». Бизнесмен и православный активист

Александр Мельник родился в Луганской области, по образованию он инженер-гидролог. После учебы работал на полярных станциях, участвовал в экспедициях на Северном Ледовитом океане. Потом был журналистом в Молдавии, в 1992 году переехал в Москву. Открыл издательство «Андреевский флаг» и одноименный фонд, благотворительные организации «Фонд Андрея Первозванного» и «Центр национальной славы России».

«Андреевский флаг» занимался поиском национальной идеи, по крайней мере так заявлялось на научно-богословском форуме «Москва — Третий Рим», который вскоре после учреждения фонда был организован им в федеральном ядерном центре в Сарове. Православное информационное агентство сообщало, что форум с участием тогдашних министра культуры Александра Соколова, вице-спикера Госдумы Любови Слиской и директором РФЯЦ Радием Илькаевым, прошел с одобрения патриарха.

В учредителях этих организаций кроме Мельника значились Владимир Клименко и Сергей Щеблыгин. Клименко был начальником Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» и депутатом Госдумы пятого созыва от «Единой России».

Щеблыгин — экс-сенатор от Орловской области, был членом Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям. До 2019 года он возглавлял основанный экс-главой РЖД Владимиром Якуниным фонд целевого капитала «Истоки».

Как сказано на сайте организации, собранные деньги в основном перенаправляют в фонд «Андрея Первозванного». Он знаменит в первую очередь тем, что привозит в Россию и по России православные святыни: Пояс Богородицы с Афона, мощи Андрея Первозванного, Апостола Луки, Александра Невского. Каждый год на Пасху с помощью фонда в Россию из Иерусалима доставляют Благодатный огонь. Мельник в 2003 году был инициатором этой идеи. Из фонда он ушел в 2006-м, со съемками своего первого фильма.

У Якунина вместе с Щеблыгиным был еще один фонд, «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». Среди учредителей также значится Михаил Байдаков, он же был президентом созданного Мельником «Центра национальной славы».

Байдаков — бывший глава банка «Миллениум», он в розыске в 2019 года за растрату и особо крупное мошенничество. Якунин называл его своим внештатным советником. Следователь по делу Байдакова обозначал «Миллениум» как «эржэдэшный» банк, у него отозвали лицензию в феврале 2016-го года. Учреждало банк ООО «Статос». В этой организации разные доли были у 15-ти человек, по 9,8 миллионов скинулись режиссер Мельник и его родственница.

Дело о растрате было возбуждено за фиктивные кредиты на 400 миллионов, мошеннический состав нашелся в заявлении ректора Московской консерватории Александра Соколова. Утверждалось, что Байдаков в обмен на 14 млн рублей дал ему подложный вексель банка, деньги просто забрал себе. Банкир был членом попечительского совета консерватории.

С Александром Мельником простились в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, похоронили его на кладбище в подмосковном Афинеево, где он жил вместе с супругой, тремя детьми и десятью внуками. Церемонию провел его духовник протоиерей Николай Соколов. Попрощаться с режиссером пришли актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Рамис Ибрагимов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, ректор консерватории Александр Соколов. Министр обороны Сергей Шойгу прислал траурный венок.

Коллеги и дети Александра Мельника от беседы с «Фонтанкой» воздержались.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

