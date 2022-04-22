В СК заинтересовались сносом манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове

Следственные органы проводят проверку по факту сноса здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка, расположенного в доме 19, литера А на 20-й линии Васильевского острова. Процедура началась после встречи руководства ГСУ СК по Петербургу с зампредседателя ВООПиК Александром Кононовым и общественниками. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время следователи при участии Кононова, представителей Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, специалиста из ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы прибыли по вышеуказанному адресу с целью осмотра места происшествия, осмотра фундамента и в последующем проведения комиссионной культурологической и строительной экспертизы, в том числе по определению даты постройки здания», — говорится в сообщении ГСУ СК.
По результатам доследственной проверки будут приняты процессуальные решения.
Сносить манеж на Васильевском острове начали 8 апреля. За сутки горсуд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным выданного разрешения на строительство жилого комплекса на этом месте. Для реализации требуется снос здания, которое было построено в 1854 году. В пользу аргумента, что постройка дореволюционная (а значит, ее снос запрещает закон), говорят довоенные фотографии.
Тем не менее в настоящее время официально годом строительства в документах значится 1938. В первой инстанции районный суд обязал ГУИОН исправить дату на 1854 год. Однако горсуд отменой решения нижестоящей инстанции сделал снос возможным. Подробнее читайте на «Фонтанке».