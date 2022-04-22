В СК заинтересовались сносом манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове

Следственные органы проводят проверку по факту сноса здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка, расположенного в доме 19, литера А на 20-й линии Васильевского острова. Процедура началась после встречи руководства ГСУ СК по Петербургу с зампредседателя ВООПиК Александром Кононовым и общественниками. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



«В настоящее время следователи при участии Кононова, представителей Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, специалиста из ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы прибыли по вышеуказанному адресу с целью осмотра места происшествия, осмотра фундамента и в последующем проведения комиссионной культурологической и строительной экспертизы, в том числе по определению даты постройки здания», — говорится в сообщении ГСУ СК.

