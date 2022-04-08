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    В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка. Накануне суд «легализовал» демонтаж здания

    На 20-й линии Васильевского острова начались работы по демонтажу здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка. До этого там установили строительный забор. Об этом 8 апреля сообщает паблик «Живем на Васильевском» в соцсети «ВКонтакте».

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    «У Манежа устанавливают забор. Во дворе начался снос», — сообщает паблик. Очевидцы сняли видео, как во дворе здания работает экскаватор. Автор поста призывает горожан немедленно отправлять жалобы в Смольный для предотвращения сноса.

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    Накануне городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным выданного разрешения на строительство жилого комплекса на этом месте. Для реализации проекта требуется снос манежа. Как сообщал депутат Заксобрания Борис Вишневский, технику пригнали еще с вечера 7 апреля.

    Позднее в сообществе «Живой город» появились кадры, на которых видно, что демонтаж уже вовсю идет.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»/Читатель «Фонтанки»

    Здание манежа было построено в 1854 году. В пользу аргумента, что постройка дореволюционная (а значит, ее снос запрещает закон), говорят довоенные фотографии.

    Тем не менее в настоящее время официально годом строительства в документах значится 1938. В первой инстанции районный суд обязал ГУИОН исправить дату на 1854 год. Однако горсуд отменой решения нижестоящей инстанции сделал снос возможным.

    По информации градозащитного проекта «Живой город», утром 8 апреля в комитете по охране памятников было зарегистрировано заявление о признании здания памятником. До его рассмотрения сносить здание запрещено.

    О том, как КГИОП намерен менять подход к определению ценности застройки и уходить от года постройки до 1917-го как главного критерия, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (47)

    VKuser86771196
    Одним сараем меньше, а "Пятая колонна" пусть утрётся.
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    В..на все спишет.
    olgameltz
    Матвиенко бы не позволила такое !!!
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