В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка. Накануне суд «легализовал» демонтаж здания

«У Манежа устанавливают забор. Во дворе начался снос», — сообщает паблик. Очевидцы сняли видео, как во дворе здания работает экскаватор. Автор поста призывает горожан немедленно отправлять жалобы в Смольный для предотвращения сноса.

Накануне городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным выданного разрешения на строительство жилого комплекса на этом месте. Для реализации проекта требуется снос манежа. Как сообщал депутат Заксобрания Борис Вишневский, технику пригнали еще с вечера 7 апреля.

Позднее в сообществе «Живой город» появились кадры, на которых видно, что демонтаж уже вовсю идет.

Здание манежа было построено в 1854 году. В пользу аргумента, что постройка дореволюционная (а значит, ее снос запрещает закон), говорят довоенные фотографии.



Тем не менее в настоящее время официально годом строительства в документах значится 1938. В первой инстанции районный суд обязал ГУИОН исправить дату на 1854 год. Однако горсуд отменой решения нижестоящей инстанции сделал снос возможным.



По информации градозащитного проекта «Живой город», утром 8 апреля в комитете по охране памятников было зарегистрировано заявление о признании здания памятником. До его рассмотрения сносить здание запрещено.



О том, как КГИОП намерен менять подход к определению ценности застройки и уходить от года постройки до 1917-го как главного критерия, читайте в материале «Фонтанки».