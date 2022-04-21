«Покорителей ЗСД» ждут медали, призовой фонд и впечатления на весь год

Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест, который пройдет в мае на центральном участке скоростного диаметра, — прежде всего праздник спорта и хорошего настроения. Но это не отменяет того факта, что легкоатлеты, настроенные на серьезные достижения, смогут поспорить здесь за победу и приличный призовой фонд.

Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 10 километров и полумарафон, получат не только медали победителей, но и призовые: 50 000 рублей — за первое место, 30 000 рублей — за второе, и 20 000 рублей — за третье.

Впрочем, даже если вы и не придете в числе первых, без награды не останетесь. Все, кто добежит до финиша на обеих дистанциях забега ЗСД Феста, получат медали финишеров. А участники традиционного велопарада — памятный знак «покорителя ЗСД». Ну и, конечно, каждому участнику ЗСД Феста гарантированы хорошее настроение, красивые виды и впечатления на весь год.