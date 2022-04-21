«Покорителей ЗСД» ждут медали, призовой фонд и впечатления на весь год

Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест, который пройдет в мае на центральном участке скоростного диаметра, — прежде всего праздник спорта и хорошего настроения. Но это не отменяет того факта, что легкоатлеты, настроенные на серьезные достижения, смогут поспорить здесь за победу и приличный призовой фонд.
Спортсмены, занявшие первые три места на дистанциях 10 километров и полумарафон, получат не только медали победителей, но и призовые: 50 000 рублей — за первое место, 30 000 рублей — за второе, и 20 000 рублей — за третье.
Впрочем, даже если вы и не придете в числе первых, без награды не останетесь. Все, кто добежит до финиша на обеих дистанциях забега ЗСД Феста, получат медали финишеров. А участники традиционного велопарада — памятный знак «покорителя ЗСД». Ну и, конечно, каждому участнику ЗСД Феста гарантированы хорошее настроение, красивые виды и впечатления на весь год.
Напоминаем, четвертый ЗСД Фонтанка Фест пройдет в Петербурге 21 мая. Участники смогут пробежать полумарафон или 10-километровую дистанцию по центральному участку ЗСД, а также поучаствовать в велопараде. Первый фестиваль прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».