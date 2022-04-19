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    Белгородский минздрав рассказал подробности о пострадавших при обстреле села Головчино

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    Министерство здравоохранения Белгородской области сообщило подробности о состоянии здоровья трёх жителей села Головчино Грайворонского городского округа, пострадавших в результате обстрела со стороны Украины.

    «В настоящее время в стационаре Грайворонской районной больницы продолжает лечение женщина, получившая осколочное ранение предплечья. Она находится под медицинским наблюдением после оперативного вмешательства. Медработники оценивают состояние её здоровья как средняя степень тяжести», — цитирует сообщение белгородского минздрава вечером 19 апреля «Интерфакс».

    По информации ведомства, вторая женщина с осколочным ранением стопы после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно. Ещё одним пострадавшим является 17-летний подросток. «Травмы получены в результате попадания в него осколков стекла. Он после оказанной в стационаре медицинской помощи продолжит лечение дома», — уточнили в региональном минздраве.

    Ранее «Фонтанка» писала, что по факту утреннего обстрела села Головчино Белогородской области следователи возбудили уголовное дело «о покушении на убийство двух и более лиц, совершённого группой лиц общеопасным способом».

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