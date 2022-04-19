    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    769мм

    54%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Губернатор Гладков: Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

    2331
    3 комментария

    При обстреле приграничного села Головчино Белгородской области пострадали три человека. Об этом 19 апреля рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    «Три человека пострадало. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал Гладков.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что утром 19 апреля произошел обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    ABfree
    Сами развалили пару сараев, чем не повод применить ядерное оружие против суверенной страны?
    xepnuminu
    в селе врачи? хватит врать уже.
    А2020
    Фейк. Сами себя осстреляли.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний