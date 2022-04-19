Губернатор Гладков: Три человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

При обстреле приграничного села Головчино Белгородской области пострадали три человека. Об этом 19 апреля рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Три человека пострадало. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что утром 19 апреля произошел обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района.