Село в Белгородской области попало под обстрел, ранило женщину, сообщил губернатор

Об обстреле одного из приграничных сёл Белгородской области проинформировал утром 19 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идёт подомовой обход», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
По его словам, пострадал один человек — местная жительница. Ей оказывают медицинскую помощь.
14 апреля, как рассказывал Гладков, в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области пострадал 37-летний местный житель.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».