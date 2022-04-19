    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    769мм

    79%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Село в Белгородской области попало под обстрел, ранило женщину, сообщил губернатор

    3914

    Об обстреле одного из приграничных сёл Белгородской области проинформировал утром 19 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. <...> Сейчас идёт подомовой обход», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

    По его словам, пострадал один человек — местная жительница. Ей оказывают медицинскую помощь.

    14 апреля, как рассказывал Гладков, в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области пострадал 37-летний местный житель.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний