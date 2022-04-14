    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-з

    765мм

    98%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Губернатор: Местный житель пострадал при обстреле села в Белгородской области

    1796
    1 комментарий

    При обстреле села Журавлевка в Белгородской области пострадал 37-летний местный житель. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Вечером 14 апреля губернатор заявил, что Журавлевку обстреляли со стороны Украины. По его словам, в селе уже был объявлен режим ЧС и всех людей вывезли.

    Также сегодня, как сообщал Гладков, было обстреляно приграничное село Сподарюшино. Пострадавших нет, жителей из населенного пункта вывезли. Населенный пункт взяли под дополнительную охрану, туда отправили казаков и народную дружину.

    Кроме того, днем 14 апреля два украинских вертолета нанесли авиаудар по поселку Климово в Брянской области. По данным, СК, повреждены не менее шести жилых домов, пострадали местные жители.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний