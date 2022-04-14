Губернатор: Местный житель пострадал при обстреле села в Белгородской области

При обстреле села Журавлевка в Белгородской области пострадал 37-летний местный житель. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», — написал Гладков в своем телеграм-канале.



Вечером 14 апреля губернатор заявил, что Журавлевку обстреляли со стороны Украины. По его словам, в селе уже был объявлен режим ЧС и всех людей вывезли.

