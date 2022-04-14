СК: Поселок в Брянской области обстреляли украинские вертолеты

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела поселка Климово в Брянской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба СКР.



«Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции. [...]



С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — заявили в ведомстве.

