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    Боевые действия на Украине

    СК: Поселок в Брянской области обстреляли украинские вертолеты

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    9 комментариев

    Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела поселка Климово в Брянской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба СКР.

    «Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции. [...]

    С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — заявили в ведомстве.

    По данным СК, в результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждения получили не менее шести жилых домов на Заречной улице и улице Ленина. Ранены семь человек, в том числе годовалый ребенок.

    Об обстреле поселка Климово, находящегося в 12 км от границы с Украиной, стало известно днем 14 апреля. Отмечалось, что помимо ребенка среди пострадавших была беременная женщина. В связи с инцидентом власти региона решили перевести на удаленку школы в приграничных районах.

    Напомним, 1 апреля вертолеты ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде.

    В шести районах страны, граничащих с Украиной, введен «желтый», высокий, уровень террористической угрозы.

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    Комментарии (9)

    VKuser181384498
    Как всегда ПВО проспало. Так и воюют генералы. Об армии плохо нельзя, только хорошо, только награды генералам.
    VOROBEJ
    Дожили..Ультиматум Зе и пора все делать по-серьезному.Что-писать не буду.Забанят
    Grend
    Где было ПВО?
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