СК: Поселок в Брянской области обстреляли украинские вертолеты

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела поселка Климово в Брянской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба СКР.
«Следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции. [...]
С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — заявили в ведомстве.
По данным СК, в результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждения получили не менее шести жилых домов на Заречной улице и улице Ленина. Ранены семь человек, в том числе годовалый ребенок.
Об обстреле поселка Климово, находящегося в 12 км от границы с Украиной, стало известно днем 14 апреля. Отмечалось, что помимо ребенка среди пострадавших была беременная женщина. В связи с инцидентом власти региона решили перевести на удаленку школы в приграничных районах.
Напомним, 1 апреля вертолеты ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде.
В шести районах страны, граничащих с Украиной, введен «желтый», высокий, уровень террористической угрозы.