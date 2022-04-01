В Минобороны РФ прокомментировали удар украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде

«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись», — сообщил в ходе вечернего брифинга 1 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ подтвердило информацию о нападении украинских вертолётов на нефтебазу в Белгороде.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. «Никакого отношения к российским вооружённым силам нефтебаза не имеет», — заявил Конашенков.



Напомним, утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолётов ВС Украины. По информации мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.



По последним данным, на нефтебазе горели восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров. Сейчас пожар продолжают тушить, задействовано около 200 спасателей и почти 60 единиц техники.



В промышленных парках Белгорода в результате атаки повреждено не менее семи объектов.

