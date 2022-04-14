Губернатор Брянской области: Украина обстреляла поселок Климово, повреждены два дома

Два жилых дома повреждены в поселке Климово в Брянской области в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 14 апреля заявил губернатор региона Александр Богомаз.



«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», — сообщил он в своем телеграм-канале.

