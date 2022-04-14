Губернатор Брянской области: Украина обстреляла поселок Климово, повреждены два дома

Два жилых дома повреждены в поселке Климово в Брянской области в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 14 апреля заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», — сообщил он в своем телеграм-канале.
Климово находится в 12 км от границы с Украиной. Пользователи соцсетей публикуют в местных пабликах фото и видео, на которых, предположительно, запечатлено место обстрела.
Власти региона также приняли решение с 15 апреля перевести на удаленку школы в приграничных районах. Сегодняшние занятия там отменены.
Ранее в Климовской центральной районной больнице заявили о семи пострадавших в результате обстрела, среди них — беременная женщина и ребенок.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия пытается совершать диверсии и наносить удары по объектам на территории России. В военном ведомстве предупредили, что, если подобные действия будут продолжаться, ВС РФ ударят по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.