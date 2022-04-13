В Минобороны заявили о попытках Украины ударить по территории России и пригрозили тем, чего еще не делали

Минобороны РФ заявило, что украинская армия пытается совершать диверсии и наносить удары по объектам в России. Военное ведомство предупредило о возможном ответе.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал 13 апреля официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В среду губернатор Курской области рассказал об обстреле со стороны Украины пограничного пункта. А 1 апреля украинские вертолеты атаковали белгородскую нефтебазу.
В ряде регионов России, граничащих с Украиной, был введен «желтый», высокий, уровень террористической угрозы.