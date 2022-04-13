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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: В Курской области обстреляли пограничников. Огонь вели из украинского леса

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    В Кореневском районе Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня, 13 апреля, в районе 14 часов в Кореневском районе был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории РФ жертв и разрушений нет», — сказал он в обращении в своем телеграм-канале.

    Курская область граничит с Сумской областью Украины. Ранее в регионе, как и в еще пяти других, был введен «желтый» уровень террористической опасности. На территории области установили контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и сотрудники полиции, усилено патрулирование населённых пунктов. Также власти разрешили вводить дистанционное обучение в местных школах.

    До этого власти Курской области неоднократно заявляли об обстрелах со стороны Украины.

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