Губернатор: Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Пункт пропуска в поселке Тёткино (Курская область) попал под обстрел, огонь велся со стороны Украины. Об этом 29 марта заявил губернатор региона Роман Старовойт.



«Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.



23 марта об обстреле с украинской стороны рассказал губернатор Белгородской области. Под огнем оказалось село Журавлёвка. Сообщалось о разрушениях и пострадавших, также известно, что в результате инцидента погиб военный священник, протоиерей Олег Артёмов.