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    Губернатор Курской области заявил об обстреле позиций российских пограничников

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    Позиции российских пограничников в Суджанском районе Курской области подверглись обстрелу. Об этом 6 апреля рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

    «Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил он в своем телеграм-канале.

    Отметим, что Суджанский район граничит с Сумской областью Украины.

    Также накануне сообщалось о «хлопке» в Белгородской области. Разрушений и пострадавших нет. В администрации Красногвардейского района, где произошел инцидент, заявили, что это «точно не обстрел». А в Шебекинском муниципальном округе области на границе с Украиной заметили рвы.

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    Комментарии (12)

    фру
    пусть это все закончится скорее, весь этот ужас, и ведь не заснуть и не проснуться - чтоб это все оказалось сном.
    chip1
    Чую не зря в СМИ заявления о точечных ударах, вероятно грядет мобилизация!
    260597571
    Батальон Азов окружает Курск
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