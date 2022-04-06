Губернатор Курской области заявил об обстреле позиций российских пограничников

Позиции российских пограничников в Суджанском районе Курской области подверглись обстрелу. Об этом 6 апреля рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил он в своем телеграм-канале.
Отметим, что Суджанский район граничит с Сумской областью Украины.
Также накануне сообщалось о «хлопке» в Белгородской области. Разрушений и пострадавших нет. В администрации Красногвардейского района, где произошел инцидент, заявили, что это «точно не обстрел». А в Шебекинском муниципальном округе области на границе с Украиной заметили рвы.