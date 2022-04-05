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    «Я как человек военный всегда перестраховываюсь». Глава белгородского муниципалитета объяснил «земляные работы» на границе с Украиной

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    Глава Шебекинского муниципального округа в Белгородской области Владимир Жданов ответил на вопросы обеспокоенных жителей о том, что за рвы начали появляться на границе с Украиной.

    «Дорогие друзья, читаю ваши сообщения и комментарии и понимаю, сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего с вами округа. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. Сегодня я вас уверяю, что безопасности вашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как нужное и вместе с вами сохраним спокойствие», — заявил Жданов в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

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    Комментарии (12)

    Gudd-Head
    Раз власть говорит, что всё хорошо - значит, надо готовиться к худшему.
    jump
    "Сегодня я вас уверяю, что безопасности вашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. "

    Говорит глава муниципалитета С БУКВОЙ Z НА ОДЕЖДЕ.!!
    VKuser279092
    Местным жителям пока радоваться бы, что рвы копают на границе их области с Украиной, а не с другими областями РФ. Всякое бывало в истории.
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