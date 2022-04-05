«Я как человек военный всегда перестраховываюсь». Глава белгородского муниципалитета объяснил «земляные работы» на границе с Украиной

Глава Шебекинского муниципального округа в Белгородской области Владимир Жданов ответил на вопросы обеспокоенных жителей о том, что за рвы начали появляться на границе с Украиной.



«Дорогие друзья, читаю ваши сообщения и комментарии и понимаю, сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего с вами округа. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. Сегодня я вас уверяю, что безопасности вашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как нужное и вместе с вами сохраним спокойствие», — заявил Жданов в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».