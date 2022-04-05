Власти сообщили о «хлопке» в Белгородской области на границе с Украиной

В Красногвардейском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, выясняют причину «хлопка». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» вечером 5 апреля сообщила глава райадминистрации Анна Куташова.



«Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего», — пишет она.



Куташова добавила, что разрушений и пострадавших нет. «Мы точно понимаем, что это не обстрел», — подчеркнула она.

