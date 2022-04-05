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    Власти сообщили о «хлопке» в Белгородской области на границе с Украиной

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    В Красногвардейском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, выясняют причину «хлопка». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» вечером 5 апреля сообщила глава райадминистрации Анна Куташова.

    «Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего», — пишет она.

    Куташова добавила, что разрушений и пострадавших нет. «Мы точно понимаем, что это не обстрел», — подчеркнула она.

    Ранее глава Шебекинского муниципального округа в Белгородской области Владимир Жданов в ответ на вопрос жителей о рвах на границе с Украиной заявил, что это «земляные работы», а безопасности жителей ничего не угрожает.

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    Комментарии (6)

    alexpv
    Хлопок - это взрывчик бытового газа в квартире, что еще может быть в нашей спокойной стабильной стране.
    AGP
    Знатно Анна Куташова потроллила Фонтанкожилетов 👍
    Давай, жилеты, налетай ❗
    xepnuminu
    кадыров в сортире?
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