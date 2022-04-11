В школах Курской области, граничащей с Украиной, разрешили вводить удалёнку

Власти Курской области, граничащей с Украиной, объявили с 11 апреля высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских сил. В связи с этим районные администрации теперь могут вводить дистанционное обучение в школах, сообщил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор области Роман Старовойт.
«Коллеги, главы районов, учитывая складывающуюся обстановку <…>, обсудите вопросы с родительскими комитетами, преподавателями, если вы видите необходимость внедрения системы дистанционного обучения, на мой взгляд, достаточно этого будет в приграничных районах, то вы в праве это сделать. Все меры безопасности для детских садов школ нами приняты, еще с 24 февраля усилена охрана не только социальных объектов, но и объектов жизнеобеспечения», — цитирует чиновника ТАСС.
По мнению Старовойта, такой меры достаточно в приграничных районах области.
Он добавил, что в области утвердили территориальную систему контроля и обеспечения комплексной безопасности, задействованы все камеры системы «Безопасный город» и служб, обеспечивающих безопасность лесов. Усилено патрулирование населённых пунктов, установлены КПП, где дежурят полицейские и военные, работает система ПВО.
Власти Курской области не раз заявляли об обстрелах со стороны Украины. 1 апреля все силовые службы области были переведены в режим повышенной готовности.
В другой приграничной области, Белгородской, сегодня объявили, что дети смогут провести лето в лагерях других регионов России «из соображений безопасности».