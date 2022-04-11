В школах Курской области, граничащей с Украиной, разрешили вводить удалёнку

Власти Курской области, граничащей с Украиной, объявили с 11 апреля высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских сил. В связи с этим районные администрации теперь могут вводить дистанционное обучение в школах, сообщил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор области Роман Старовойт.



«Коллеги, главы районов, учитывая складывающуюся обстановку <…>, обсудите вопросы с родительскими комитетами, преподавателями, если вы видите необходимость внедрения системы дистанционного обучения, на мой взгляд, достаточно этого будет в приграничных районах, то вы в праве это сделать. Все меры безопасности для детских садов школ нами приняты, еще с 24 февраля усилена охрана не только социальных объектов, но и объектов жизнеобеспечения», — цитирует чиновника ТАСС.

