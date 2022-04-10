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    Курская область объявила о высокой террористической опасности из-за Украины: в регионе появятся КПП с полицией и военными

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    Власти Курской области с 11 апреля вводят в регионе высокий «желтый» уровень террористической опасности, объявил губернатор Роман Старовойт.

    «В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности, — написал глава региона 10 апреля в своём Telegram-канале. — В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов».

    Желтый — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный.

    Жителей области Старовойт попросил сохранять спокойствие и быть бдительными: обращать внимание на оставленные сумки, сообщать о подозрительных гражданах.

    Как писала «Фонтанка», 6 апреля губернатор Курской области заявил об обстреле позиций российских пограничников. А 9 апреля он рассказал о минометном обстреле со стороны Украины населённого пункта Елизаветовка, никто не пострадал.

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