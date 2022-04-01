Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за удара по белгородской нефтебазе

Все силовые службы в Курской области были переведены в режим повышенной готовности из-за происходящего в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале 1 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



Он отметил, что после инцидента на нефтебазе в Белгороде связался с губернатором соседнего региона Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Тот поблагодарил его, но сказал, что всего хватает, власти справляются самостоятельно при содействии федеральных структур.



Старовойт заявил о готовности поделиться запасами топлива с соседями, уточнив, что поддаваться панике и заправляться впрок не нужно.

