Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за удара по белгородской нефтебазе

Все силовые службы в Курской области были переведены в режим повышенной готовности из-за происходящего в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале 1 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он отметил, что после инцидента на нефтебазе в Белгороде связался с губернатором соседнего региона Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Тот поблагодарил его, но сказал, что всего хватает, власти справляются самостоятельно при содействии федеральных структур.
Старовойт заявил о готовности поделиться запасами топлива с соседями, уточнив, что поддаваться панике и заправляться впрок не нужно.
Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде начался пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с вертолетов ВС Украины. По его словам, пострадали двое работников. Согласно сведениям мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.
По последним данным, на нефтебазе горят уже восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров.