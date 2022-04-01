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    Силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за удара по белгородской нефтебазе

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    Все силовые службы в Курской области были переведены в режим повышенной готовности из-за происходящего в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале 1 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Он отметил, что после инцидента на нефтебазе в Белгороде связался с губернатором соседнего региона Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Тот поблагодарил его, но сказал, что всего хватает, власти справляются самостоятельно при содействии федеральных структур.

    Старовойт заявил о готовности поделиться запасами топлива с соседями, уточнив, что поддаваться панике и заправляться впрок не нужно.

    Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде начался пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с вертолетов ВС Украины. По его словам, пострадали двое работников. Согласно сведениям мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.

    По последним данным, на нефтебазе горят уже восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров.

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    Комментарии (14)

    Эд Хэммет
    И это на 2-й месяц т.н. спецоперации! Тут фи фейки про армию стряпать не надо. Просто новости читай и думай.
    Человек без лица
    А до Кремля они также могут долететь и шмальнуть?
    Kent_5e4ce28898395
    Молодцы какие, и года не прошло с начала спецоперации как они перешли в режим готовности.
    А ФСБ не объявило план «Крепость»? А то вдруг следующие вертолеты дальше пролетят.
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