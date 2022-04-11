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    Белгородских детей летом «из соображений безопасности» увезут подальше от границы с Украиной

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    Белгородские дети смогут провести лето в лагерях других регионов России. Об этом 11 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания. Он отметил, что в приграничных районах лагеря могут не открыться, и обратился к главам других субъектов РФ. Те не отказались принять школьников.

    «Мы сделали запрос, и часть губернаторов откликнулась положительно. Они готовы разместить в летний период белгородских детей. Мы сейчас должны посчитать, исходя из желания родителей, и я хотел бы понять полный расклад по летнему отдыху на этой неделе. Завтра жду информацию. Собирать её нужно не только через школы и глав. Здесь должен быть индивидуальный подход», — заявил Гладков.

    Глава Белгородской области отметил, что детей отправят отдыхать за границы региона из соображений безопасности и по желанию родителей.

    1 апреля в Белгородской области произошло несколько взрывов, была повреждена линия электропередачи. В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе двух украинских вертолётов по нефтехранилищу на окраине Белгорода. В Следственном комитете расценили произошедшее как теракт. Позднее появились сообщения о взрыве в небе над посёлком Томаровка Белгородской области с последующим падением обломков на землю и о «хлопке» на территории региона на границе с Украиной.

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    Комментарии (11)

    angel of death
    самое пожалуй главное, чтобы дети в этих лагерях не попали в лапы каких-нибудь очередных извращенцев...

    а то каждый год одно и тоже в СМИ всплывает - отвозят детей отдыхать, а потом криминальные сводки по детским рассказам всплывают...
    266336838
    Летом? То есть к лету "спецоперация" не закончиться?
    zelf
    Давайте уж всех везите. В школы, колледжи, институты. Без конкурса, на бюджет и желательно по престижнее.
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