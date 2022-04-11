Белгородских детей летом «из соображений безопасности» увезут подальше от границы с Украиной

Белгородские дети смогут провести лето в лагерях других регионов России. Об этом 11 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания. Он отметил, что в приграничных районах лагеря могут не открыться, и обратился к главам других субъектов РФ. Те не отказались принять школьников.

«Мы сделали запрос, и часть губернаторов откликнулась положительно. Они готовы разместить в летний период белгородских детей. Мы сейчас должны посчитать, исходя из желания родителей, и я хотел бы понять полный расклад по летнему отдыху на этой неделе. Завтра жду информацию. Собирать её нужно не только через школы и глав. Здесь должен быть индивидуальный подход», — заявил Гладков.