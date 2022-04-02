В СК расценили как теракт удар по нефтебазе в Белгородской области

Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено Следственным комитетом России 2 апреля. Поводом стало уничтожение нефтебазы в Белгородской области.
Следком считает, что пожару на нефтебазе накануне предшествовал «преступный сговор с целью совершить террористический акт». Вступили в него военнослужащие Украины, после чего на двух вертолетах «незаконно вторглись» в воздушное пространство Белгородской области и четыре раза на малой высоте выстрелили по нефтебазе.
Председатель СК Александр Бастрыкин велел установить причастных.