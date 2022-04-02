    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    760мм

    70%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    В СК расценили как теракт удар по нефтебазе в Белгородской области

    0
    Печать

    Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено Следственным комитетом России 2 апреля. Поводом стало уничтожение нефтебазы в Белгородской области.

    Следком считает, что пожару на нефтебазе накануне предшествовал «преступный сговор с целью совершить террористический акт». Вступили в него военнослужащие Украины, после чего на двух вертолетах «незаконно вторглись» в воздушное пространство Белгородской области и четыре раза на малой высоте выстрелили по нефтебазе.

    Председатель СК Александр Бастрыкин велел установить причастных.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний