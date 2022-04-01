Губернатор: В Белгородской области произошло несколько взрывов, повреждена линия электропередачи

Несколько взрывов произошло во второй половине дня 1 апреля в Белгородской области, в результате одного из них повреждена линия электропередачи. Об этом в своем телеграм-канале вечером 1 апреля написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Главное — никто не пострадал. Осмотрел места взрывов. Была нарушена линия электропередач. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме», — отметил губернатор.
Напомним, что утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде начался пожар. Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолетов ВС Украины. По информации мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.
По последним данным, на нефтебазе горели восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров. Сейчас пожар продолжают тушить, задействовано около 200 спасателей и почти 60 единиц техники.
В промышленных парках Белгорода в результате атаки повреждено не менее семи объектов.