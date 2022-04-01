Губернатор: В Белгородской области произошло несколько взрывов, повреждена линия электропередачи

Несколько взрывов произошло во второй половине дня 1 апреля в Белгородской области, в результате одного из них повреждена линия электропередачи. Об этом в своем телеграм-канале вечером 1 апреля написал губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Главное — никто не пострадал. Осмотрел места взрывов. Была нарушена линия электропередач. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме», — отметил губернатор.