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    Губернатор: В Белгородской области произошло несколько взрывов, повреждена линия электропередачи

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    Несколько взрывов произошло во второй половине дня 1 апреля в Белгородской области, в результате одного из них повреждена линия электропередачи. Об этом в своем телеграм-канале вечером 1 апреля написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Главное — никто не пострадал. Осмотрел места взрывов. Была нарушена линия электропередач. В настоящее время восстановлена. В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме», — отметил губернатор.

    Напомним, что утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде начался пожар. Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолетов ВС Украины. По информации мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.

    По последним данным, на нефтебазе горели восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров. Сейчас пожар продолжают тушить, задействовано около 200 спасателей и почти 60 единиц техники.

    В промышленных парках Белгорода в результате атаки повреждено не менее семи объектов.

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    Комментарии (29)

    Russian Lives Matter
    Россияне должны понимать, что пока воюет регулярная армия с регулярной армией, стороны, в основном, соблюдают приличия.
    Как только одна из сторон откажется соблюдать эти приличия либо потерпит полное поражение, начнется партизанщина, с поездами под откос и сбитыми рейсовыми самолётами.
    267188598
    Главное, что демократия сша не страдает! Хай живе империализм-байденизм!
    tochilshik
    логично было подумать что ответка придет на нашу территорию.
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